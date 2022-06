María José Quintanilla vuelve a la TV tras contagio de Covid-19: «Lo pasé como el loly»

Unos días atrás te contamos que María José Quintanilla se ausentó de su rol en la animación de ‘La Hora de Jugar’, tras contagiarse de Covid-19, al igual que su compañero Joaquín Méndez; por lo que ambos fueron reemplazados por Simón Oliveros.

Así que finalmente, durante la jornada de este lunes 13 de junio volvió con todo al espacio de Mega, con un divertido sketch en el que el periodista hablaba en jerga futbolística de su rol en el espacio; momento en el que la cantante aparecía.

Es tras esto que María José Quintanilla reveló que: «Los tres primeros días lo pasé como el loly. A uno le duele todo, pero salí como el ave fénix». Pero de todas formas aseguró que le quedan algunos síntomas. «Todavía me queda una fábrica de aves (en la garganta) así que ténganme paciencia».

Previo a su regreso, la animadora compartió a través de redes sociales que por fin regresaba a su puesto en el programa de concursos de Mega, además de contar cómo se estaba sintiendo.

El contagio de María José Quintanilla

Hay que recordar que la semana pasada, María José Quintanilla contó que iba a estar un poco alejada de redes sociales, ya que no se sentía muy bien. «Si no contesto, es porque no me he sentido bien este fin de (semana)! Y me estoy cuidando».

Al poco tiempo dio a conocer que los motivos del decaimiento no eran un resfriado común y corriente, sino que se había contagiado de Covid-19. Así que finalmente la jornada de este jueves, reapareció en redes sociales para actualizar sobre su estado de salud tras enfermarse.

«Acá! Dando señales! Cómo diría en Shrek jue horrible! Jue horrible» escribió Coté en una story donde aparece lanzando un beso.

Posteriormente, Coté compartió otro registro junto a su pololo, quien trabaja como kinesiólogo, el que le recuerda tomarse los remedios. «Si por casualidad te llamas María José, y eres acuario, recuerda tomarte los remedios y que hoy te toca baño».