María José Quintanilla vuelve a las redes tras contagio de Covid-19

El fin de semana recién pasado, María José Quintanilla dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de contar que no se sentía muy bien, por lo que se mantendría alejada de las redes sociales unos días hasta mejorar su estado de salud.

A través de sus historias de Instagram, la cantante comentó que prefería estar un poco más alejada del celular. «Si no contesto, es porque no me he sentido bien este fin de (semana)! Y me estoy cuidando».

De todas formas, María José Quintanilla de inmediato quiso tranquilizar las aguas, asegurando que no se trataba de «nada grave, pero hay que escuchar la cuerpa».

Finalmente, los motivos del decaimiento de la chiquilla no eran un resfriado común y corriente, sino que se había contagiado de Covid-19. Así que finalmente la jornada de este jueves, reapareció en redes sociales para actualizar sobre su estado de salud tras enfermarse.

«Acá! Dando señales! Cómo diría en Shrek jue horrible! Jue horrible» escribió Coté en una story donde aparece lanzando un beso.

Al poco tiempo la comunicadora compartió otro registro junto a su pololo, quien trabaja como kinesiólogo, el que le recuerda tomarse los remedios. «Si por casualidad te llamas María José, y eres acuario, recuerda tomarte los remedios y que hoy te toca baño».

Hay que mencionar que el contagio de Quintanilla se dio a conocer este miércoles en el programa La Hora de Jugar. Esto luego de que Simón Oliveros apareciera para reemplazarla y contara que se enfermó de coronavirus.

María José Quintanilla y su pololo

Tiempo atrás, María José Quintanilla dio una entrevista en De tú a tú, donde por primera vez habló de su amorcito, quien es nueve años mayor que ella y con el que se encuentra más feliz que nunca.

Resulta que al susodicho lo conoció porque era amigo de su hermana, y siempre le gustó, pero por ser amigo de la hermana, no lo miraba, «yo sabía que había algo», relató.