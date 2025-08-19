Revelan que mujer que tuvo relaciones con Karol Lucero fue «funada» por una delicada razón y en redes sociales la lapidaron

Karol Lucero ha sido el foco de los medios en los últimos días, luego de confesar que le fui infiel a su esposa.

Esto sucedió con Ilaisa Henríquez, popularmente conocida como DJ Isi Glock. Sin embargo, una «antigua funa» reflotó en las últimas horas.

La DJ Nicole Medina, ex pareja de Ilaisa realizó la funa tiempo atrás, la que volvió a ser viral en redes luego de la polémica situación con Karol «Dance».

Resurge funa de mujer que se involucró con Karol Lucero

«La relación se comenzó a desgastar, hubo malos tratos psicológicos y amenazas constantes, a tal punto que llegó a intervenir mi teléfono y mi computador. El tiempo pasaba y su necesidad de mantenerme atada era mayor, inventando enfermedades crónicas y modificando incluso exámenes médicos para validar su estado crítico», señala en un post de Instagram que fue subido hace tres meses.

Según Nicole Medina, en un comienzo fue diagnosticada con anemia: «Una vez que la anemia pasó a segundo plano, me comentó que comenzó con un cáncer, lo sufrí a su lado y acompañé en el proceso de la enfermedad».

Sin embargo, la declaración de Ilaisa causó dudas en su entorno cercano. «Mis amigos y familia me hacían ver la poca coherencia en su relato: quimioterapias cada tres días o incluso sesiones en las que iba manejando sola. Duraba 30 minutos y estaba mejor, volviendo sola. La mentira escaló a tal punto que se comenzó a sacar las cejas para decirme que esto era causa de la enfermedad», detalló.

Finalmente, cortó su lazo romántico con Ilaisa, quien reconoció estar mintiendo acerca de su enfermedad. «Mientras vivía con una amiga, fui contactada para retomar la relación, me prometió que había cambiado y que estaba en terapia. En esa misma conversación me admitió sus mentiras: nunca tuvo cáncer y solo lo hizo para tener más de mi atención», cerró.

Recientemente, DJ Isi Glock respondió: Cuento antiguo ya, creo que eso ya está explicado. Asumí un error de adelantarme en un pronóstico médico y lo hablé con mi ex y su familia y ahí quedó. Ahora si se quiere seguir agarrando de eso en este momento. Encuentro que estamos mezclando peras con manzanas, por lo demás me denunció y su causa archivada».