Tonka Tomicic y su regreso a la TV: «Uno no puede ser monedita de oro»

La noche de este lunes 2 de mayo es el estreno oficial de Starstruck, el nuevo programa de talentos de Canal 13, que además marca el regreso de Tonka Tomicic a la televisión tras unos complicados meses; participando como jurado del estelar conducido por Sergio Lagos.

Hay que recordar que en el último tiempo, la animadora no lo ha pasado nada bien, pues sumado al fin de Bienvenidos, que la dejó sin pantalla por varios meses; está el tema de su marido Parived, quien se vio involucrado en el caso ‘relojes VIP’, investigación sobre una banda que vendía joyas y relojes de lujo robados.

Pero esto no es todo, ya que incluso la propia Tonka Tomicic salió nombrada, esto luego de que el Rey del Oro, afirmara en una entrevista que la ex modelo estaba al tanto de la situación e incluso le prestó cheques a su esposo para pagar sus negocios.

Es en este contexto que el rostro de Canal 13, conversó con Las Últimas Noticias, donde se refirió a su regreso al mundo laboral, además de los cuestionamientos que ha recibido en el último tiempo por su relación.

Tonka Tomicic vuelve a la televisión

Para comenzar, Tonka Tomicic señaló en relación a su vuelta a las pantallas que «sin duda es una exposición mayor, pero es mi trabajo, me gusta, lo gozo y quiero seguir trabajando».

«Las críticas siempre han estado, son parte de este trabajo. Uno no puede ser monedita de oro en un medio de comunicación. De las críticas profesionales siempre he aprendido, pero uno no puede actuar en base a lo que diga un anónimo en redes sociales» agregó.

Junto con esto, la comunicadora indicó que «ahora estoy bien, resuelta, entera, me siento tranquila. Me vino muy bien tener un momento de intimidad al no estar trabajando en televisión para vivir un momento más personal. Cuando hay temas más polémicos o noticias más mediáticas, el estar trabajando hace que haya una tensión y presión mayores».

Para cerrar, Tonka Tomicic comentó que el tiempo fuera de pantalla, en medio de la polémica con su marido «fue bueno, porque fue algo que me tocó experimentar en casa. Ahora tengo la oportunidad de volver a trabajar cuando me siento bien, segura».