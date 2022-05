Loreto Aravena y sus dichos sobre Josefina Montané: «Estaba por ser más bonita que talentosa»

Sin duda que el veredicto contra Nicolás López ha sido uno de los temas más comentados de la última semana. Pues tras ser declarado culpable de dos casos de abuso sexual consumado, se revelaron las declaraciones que dio su círculo más cercano; siendo Loreto Aravena la más afectada.

Resulta que durante la tarde del viernes, aparecieron las transcripciones de lo que la actriz nacional señaló con relación a su colega en Soltera Otra Vez, Josefina Montané.

Esto debido a que Pin es una de las actrices que decidió romper el silencio en un reportaje publicado en 2018 y que desató la investigación contra el director; revelando la desagradable experiencia que vivió con López, justo cuando comenzaba su carrera.

«Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la ‘teta’ y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando, que ni siquiera fue la palabra exacta, preferiría no mencionar la que usó. Me sentí tan intimidada, que lo único que atiné a hacer, fue tomármelo con humor. Después de eso, nunca más volví a trabajar con él» es parte de lo que dijo Josefina Montané.

Los dichos de Loreto Aravena

Frente a esta situación, que la jornada del viernes, La Tercera PM publicó las declaraciones que Loreto Aravena dio en el juicio, en las que se refiere a su relación con Josefina Montané y si alguna vez vio algo entre ella y el director.

«La conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa» comenzó señalando la intérprete nacional.

Junto con esto, agregó que «Le costaba mucho la actuación, tenía muchas reuniones con Herval Abreu ,director de Soltera Otra Vez, para ir mejorando».

«Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita» indicó Loreto Aravena.