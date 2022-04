Los peculiares mensajes de Loreto Aravena a Nicolás López: «Me diste un orgasmo muy rico»

Durante este jueves se dieron a conocer nuevos escabrosos detalles del juicio en contra de Nicolás López. Pues en un nuevo reportaje se dio a conocer el testimonio de uno de los testigos clave en el juicio; este se trata de Felipe Vargas, subcomisario de la PDI, quien se refirió a los mensajes de texto que envió el cineasta caído en desgracia.

Se debe mencionar que Vargas estuvo a cargo de un informe en el que se recopilan los miles de mensajes de texto que el director intentó ocultar de la justicia, luego de que comenzara la investigación en su contra. El subcomisario reveló más de 320 mil archivos, extraídos de dos celulares.

Es en las dos horas en la que expuso sus resultados, se encuentran conversaciones que Nicolás López mantuvo entre 2014 y 2018 con sus cercanos, dentro de los que se encuentran los conocidos actores Ariel Levy; Loreto Aravena e Ignacia Allamand. En los textos aparecen nombradas las víctimas que hicieron las denuncias en su contra.

Revelan los mensajes de Loreto Aravena

Y es a lo largo del informe de la PDI, donde, destacaron algunos extraños párrafos de las conversaciones que el cineasta mantuvo con Loreto Aravena.

En medio de las discusiones, la persecutora aseguró: «Loreto Aravena, confrontada a un WhatsApp que ella le envió a Nicolás López y que Nicolás López eliminó de su celular, y que nosotros recuperamos… ¿Qué es lo que dice? Dice ‘sí, eso es cierto, yo le mandé ese mensaje’. Ese es el mensaje que está en la página 997″.

Asimismo, el juicio continuó: «¿Qué decía ese mensaje de Loreto Aravena a Nicolás López? (Lo siguiente): ‘Diré que me violaste en reiteradas ocasiones, que me preguntaste cómo era ‘culiar’ a una mujer embarazada, que terminaste cerca mío y que me diste un orgasmo muy rico'».

Para finalizar, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la persecutora concluyó al terminar la experiencia: «¿Por qué nos importa esa conversación? Porque ella nos está describiendo una conducta, la de la masturbación, que es un patrón. Y lo está diciendo una amiga, una cercana».