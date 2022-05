Fanny Cuevas deja la grande con fotitos en bikini desde la nieve

A pesar de que lleva varios años alejada de la televisión, Fanny Cuevas aún se mantiene en contacto con sus fanáticos en Instagram, donde cuenta con casi 300 mil seguidores; a los que encanta con destapadas fotitos luciendo su humanidad.

La ex chica reality suele compartir osadas postales de sus numerosos viajes alrededor del mundo, sacando aplausos por lo regia que está. Es en este contexto que en las últimas horas dejó a varios con la boca abierta por un sensual bikinazo.

Resulta que a Fanny Cuevas se le ocurrió posar en bikini, pero el único cambio es que la chiquilla hizo la destapada sesión de fotos, ni más ni menos que desde la nieve.

«No no me estoy quemando los pies jajajajajaj en realidad siiiiiiii y mi cara lo puede confirmar pero en la última foto logré posar para la foto» comenzó escribiendo la chiquilla para acompañar los registros en los que aparece caminando a pata pela’ por la nieve.

Siguiendo por esta línea, Fanny Cuevas agregó que «fue un día hermoso 🤩 en mi Chile 🇨🇱 ❤️ me encanta vivir este tipo de experiencias, se preguntarán q hace en bikini en la nieve 🤨 No no me saque la ropa para la foto señora jajajajajjajaja Xd».

Puros piropos para Fanny Cuevas

En poco tiempo la influencer consiguió más de 8 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en comentarle por lo regia que se veía y el atrevimiento de lucirse tan destapada en la nieve.

«Lo más lindo que vi hoy»; «Súper buenísimas fotos guapísima»; «Pero que perfección la fany muy hermosa mujer»; «Hermosa»; «Qué regiaaa… niña»; «O sea q tú te vas al cajón cuando yo me vengo a Laguna»; «Que linda»; «Como te andas cagando de frío» y «Lo mejor de lo mejor» le escribieron a la chiquilla.