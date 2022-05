Ingrid Aceitón recuerda con emotivo mensaje a su hija: «Se me hizo un nudo en la garganta»

Casi un millón de seguidores tiene Ingrid Aceitón en Instagram, donde comparte registros de su día a día, además de los detalles de su nueva vida como mamá; esto luego de que recibiera a su retoña Ada a principios de este año.

Pero sin duda que la joven siempre se da el tiempo para recordar a Alice, la bebé que perdió cuando tenía siete meses de embarazo y que impactó a su público cuando hizo el lamentable anuncio.

«Hoy intenté recordar a mi hija Alice sin llorar y lo pude lograr. Pero se me hizo un nudo en la garganta y sentí mucha angustia, porque pude llegar a sentir y volver al tiempo en que estábamos juntas» comenzó escribiendo Ingrid Aceitón junto a una postal de cuando estaba esperando a su retoña.

Junto con esto, recordó que «pasé 4 meses con tantos malestares que ni siquiera podía comer nada». En este sentido, continuó con que «fue tan intenso el embarazo de mi bebé, sentí emociones tan indescriptibles y fui tan feliz», además de señalar que «Primera vez que sentía que mi vida tenía sentido y realmente no me importaba nada mas que tú».

Además, Ingrid Aceitón comentó que «recuerdo tantos momentos cuando estaba embarazada que me decía y prometía que debía recordar para cuando fueses grande contártelos».

«Dios te llevo por alguna razón que él solo tiene la respuesta. Es evidente que hoy en día soy muy feliz junto a Ada mi otra bella bebé» continuó la influencer; y para cerrar indicó que «también tengo claro que siempre tendré ese gran vacío que dejaste tú hija linda. Te amo».

Solo cariño para Ingrid Aceitón

Sin duda que al poco tiempo de compartir el mensaje, la ex participante a Miss Chile recibió más de 15 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de cariño.

«Hermosas»; «Ada es tu beba arcoíris»; «Que hermosa debe estar alice en el cielo, cuidando de ustedes dos»; «siempre la llevarás presente»; «Tu eres fuerte»; «Hermosa que hermoso como recuerdas a tu bebita» y «Te admiro lo fuerte que eres» le escribieron.