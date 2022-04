La Rancherita presenta su nuevo emprendimiento de colchones: «Para las mejores cachi…»

Sin duda que con la pandemia por el Covid-19 muchos han tenido que reinventarse con emprendimientos de todo tipo para pagar las cuentas. Tal es el caso de Carolina Molina, más conocida como ‘La Rancherita’, quien se lanzó con una particular idea.

Resulta que la cantante se arriesgó con todo y decidió invertir ni más ni menos que en colchones de cama, los que ya están listocos y próximamente se comenzarán a vender. Pero sin duda que lo más llamativo es el slogan que eligió: «colchones La Rancherita, para pegarse las mejores cachi(…)».

La Rancherita y su nuevo emprendimiento

En conversación con La Cuarta, la artista nacional se refirió a cómo nació su emprendimiento. «Tengo un auspiciador en mi programa en la Radio Colo Colo que es Comercializadora M+F, que venden muebles y artículos para el hogar; entonces a la par de hacer menciones, me contrataron para un evento».

«Y cuando me contratan, yo voy a cantar con la banda, La Rancheband; y ahí se me acerca el dueño y me dice que quiere que sea rostro de su comercializadora. Pero además si mí me parecía la idea de hacer, una línea de colchones propia, como La Rancherita» señaló.

Junto con esto, Carolina Molina indicó que «encontré que era una buena forma de alguna manera sacarle un poco más de provecho a mi nombre como marca; y extenderlo más allá de lo musical, porque la gente conoce el nombre de La Rancherita».

Por otro lado y en relación al particular slogan, la chiquilla confesó que «me pareció entretenido también porque ahí empezó a surgir todas las tallas y las bromas. Como ‘péguese un tutito con la Rancherita’ o ‘Colchones La Rancherita, para pegarse las mejores cach (…)'».

Eso si, Carolina aseguró que se trata de un negocio seguro. «Es una empresa seria, con años en el rubro, además el compromiso también era para mí por la parte social; porque siempre se ve que hay mucha gente necesitada».