Paty Maldonado habló sobre su repentina salida de Mega: «Lo encontré injusto» Frente a su salida del 'Mucho Gusto' en medio del estallido social, Paty Maldonado rompió el silencio y se refirió a cómo se sintió.

No cabe duda que Paty Maldonado era uno de los iconos de ‘Mucho Gusto’, siendo la que más tiempo llevaba en el matinal. Pero todo cambio desde el 18 de octubre del 2019, ya que tras el inicio del estallido social fue sacada del aire y a más de un año aún no le informan del por qué.

Tal fue como lo relato la opinóloga en conversación con ‘Zona de Estrellas’, donde se refirió a su repentina salida del espacio. Además de confesar que el momento que más le dolió fue a fin de año cuando la dejaron fuera de la fiesta de navidad del canal.

«Viene diciembre, el 25 de diciembre. Mega, del año 2019 después del estallido. Y celebran la Navidad. Hacen el arbolito. Ya Karol Dance se había ido, no se olviden que había quedado una escoba tremenda con Karol Dance, los carteles, todo» comenzó relatando Maldonado.

Siguiendo por esta línea agregó: «Que había un cartel mío, si es que había, y había 800 mil del Lucho (Jara), 800 mil del Kike Morandé, 800 mil de la Bolocco, 800 mil de Karol Dance, y había uno mío, para que ustedes vean la diferencia. Viene ese día, celebran la Navidad, y llega Karol al estudio, llegaron todos. Y a mí nadie me invitó ni nadie me llamó».

La reacción de Paty Maldonado

Frente a esto Maldonado señaló que es un momento que aún le pesa. «Ese día tengo que reconocer que lloré, lloré. Seré hue… no sé, pero lloré. Yo no esperé una cosa como esa, no me lo merecía… ¿por qué? ¿Qué les hice yo? Muy por el contrario. Darles siempre en 18 años la mejor sintonía, el mejor trabajo, la mejor responsabilidad».

«Nunca tuvieron que decir la Paty Maldonado se mandó alguna ca… al aire. Nunca, porque nací siendo una buena profesional. Porque tuve un tremendo profesor, que era mi padre. Entonces eso me dolió. Me dolió porque lo encontré injusto».

Finalmente comentó que: «No era lo mejor. Creo que yo merecía una explicación y una invitación por último porque no va a volver más. No sé por qué razón, pero no va a volver más. Eso me dolió, chiquillos. Y todavía me duele».