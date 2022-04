Pamela Díaz renunció a Aquí se Baila: «Sí, bueno… estoy embarazada»

Este jueves en la noche se emitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila, el cual estuvo marcado por la no tan sorpresiva renuncia de Pamela Díaz, quien con una particular broma anunció que dejaba el espacio; que tiene planeada su gran final para la próxima semana.

Previo a su última presentación, la Fiera se subió al escenario junto a su bailarín Matías Falcón, dando a conocer que decidió abandonar la competencia, pero con una particular broma, fiel a su estilo.

La renuncia de Pamela Díaz

La cosa es que para dar a conocer su renuncia, a Pamela Díaz no se le ocurrió nada mejor que decir «Sí, bueno… estoy embarazada», desatando las risas de los presentes, momento en el que aseguró que solo se trataba de una broma y reveló los verdaderos motivos de su salida.

Resulta que la comunicadora aseguró que se torció el cuello en uno de los lift. Esto imposibilitó sus ensayos en los días siguientes ya que la columna también se vio afectada. «Quiero agradecer a mi súper bailarín, Matías Falcón, que es un seco (…) Lo he pasado increíble, creo que me superé mucho, pero no me dio» señaló.

Por otro lado y siguiendo con sus típicas bromas, Pamela Díaz se quejó que en esta temporada de Aquí se Baila no había premio final para el ganador; momento en el que Fran García-Huidobro no demoró nada en responderle fiel a su estilo.

«¡Pero si te llevaste toda la plata! Había un premio, pero se gastó en tu brevísima participación en esta temporada» le respondió sin filtro la dama de hierro.

Hay que recordar que tiempo atrás se filtraron algunas de las condiciones que habría pedido Pamela Díaz para ingresar a Aquí se Baila. Por ejemplo Raquel Argandoña reveló en Zona de Estrellas que este habría sido pactado por un tiempo.

La Quintrala aseguró que en principio el acuerdo entre la modelo con la producción del programa sería de cuatro semanas, aunque, existe la posibilidad de que su participación podría extenderse dependiendo del éxito que tengan sus pasos de baile.