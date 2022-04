Zapallito Italiano revela dónde nació la idea de su nombre

‘Extra Jóvenes’ es uno de los programas más recordados por aquellos que estaban en plena adolescencia durante los ’90. El programa conducido en su momento por Daniel Fuenzalida, presentó a una serie de figuras televisivas, algunas que hasta el día de hoy se mantienen en pantalla.

Pero sin duda que una de las más reconocidas es Ana María Muñoz, a la que muchos no pueden recordar por ese nombre, pero si les decimos la Zapallito Italiano, esa es otra historia. La chiquilla ganó gran popularidad gracias a su presentación como ‘chica techno’, que incluso le trajo nueva fama hace unos años.

Y ahora, en una reciente aparición en el programa ‘Más Vivi que Nunca’ de TV+ a cargo de Vivi Kreutzberger, la bailarina habló de todo; tanto así que incluso contó la verdadera historia de su particular apodo.

¿Cómo surgió la Zapallito Italiano?

Conversando con la animadora del espacio, Anita María recordó el momento en el que Leo Caprile inventó el nombre de ‘Zapallito Italiano’ para ella, asegurando que la llamó así, sin preguntarle en primer lugar.

Junto con esto, comentó que todo surgió a partir de la necesidad de competir. «Responde a una necesidad de enfrentamiento. Estábamos en competencia con Kike, Con ‘Morandé con Compañía’ y él tenía la ‘Porotito Verde’; entonces se me ocurrió la idea de tener también una bailarina vegetal».

«Esa es la razón. No me arrepiento, a no ser que tú me digas que borre la historia» agregó la Zapallito Italiano de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Además, la chiquilla reveló que «Estaban entre zapallo, camote y zapallo guarda; pero era muy bruto el zapallo; así que por eso el ‘Leito’ dijo zapallito; diminutivo, más cariñoso, más tiernito. Me encantó».

Por otro lado, la bailarina recordó cómo fue su experiencia entrando a la televisión: «Estaba como enamoradísima de todo esto: las luces, las entrevistas. Quería más y, si me dieron la oportunidad de trabajar en televisión, yo la tomé al tiro; entonces nunca me molestó el apodo de ‘Zapallito'».