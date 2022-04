José Antonio Neme y el por qué no habla de su pololo: «No corresponde»

Sin duda que José Antonio Neme es más que activo en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo momentos de su día a día. Aunque a diferencia de muchos famosos, el periodista prefiere no mostrar lado más romántico y sus relaciones personales.

Es en este contexto que el conductor de Mucho Gusto dio una entrevista a Tiempo X, donde se refirió a los motivos por los que prefiere mantener su vida privada alejada de las pantallas; y por sobre todo a su pololo, de quien no se conoce mucho.

Para comenzar, José Antonio Neme señaló que «Tengo 41 años y, si hay algo que he aprendido en mi vida, es a poner límites» y agregó que «Para mí no hay vínculo sin límites, los vínculos sin límites son un desastre, para mi experiencia… Hay cosas que no quiero compartir con nadie, me las reservo para mí».

José Antonio Neme y su vida privada

En la misma línea de lo anterior, el locutor de Radio Pudahuel expresó que «Encuentro que no es relevante… Yo en general no me siento cómodo exponiendo mi relación ni agradeciéndole el amor a través de internet…. Cada uno usa su cuenta para lo que quiera, yo no me siento identificado con ese tipo de manifestaciones», aseveró.

Además, José Antonio Neme quiso agregar que: «El amor es universal, es un tema que uno puede encontrarse con los demás, hablar de la experiencia amorosa…Es algo muy preciado para mí, entonces mi forma de protegerlo, es no hablarlo públicamente»

«Para mí una muestra de aprecio hacia alguien y de valoración y compromiso, es precisamente no entrar en detalles, no corresponde, desde mi experiencia», cerró el periodista sobre la protección de su vida personal.

Así que a diferencia de otras figuras del espectáculo que les gusta gritar su amor a los cuatro vientos, José Antonio Neme prefiere guardarlo del ojo público.