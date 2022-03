«Cobardes de porquería»: El fuerte descargo de José Antonio Neme tras discriminación a joven en el Metro

Hace poco te contamos el caso de María Fernanda, una joven de 19 años que fue víctima de una cruel discriminación en el Metro; pues una guardia del sistema de transporte se rio de ella y la trató de gorda cuando pidió pasar.

Resulta que la escolar perdió su pase escolar y está esperando recibir el nuevo, por lo que para transportarse muestra su certificado de alumna regular. Pese a esto, la mujer no la dejó pasar e incluso le dijo que «con lo gorda que está debiera pagar el pasaje y no comer tanto».

En ese momento llegó la hermana de la joven, quien grabó todo el encontrón con la guardia y lo compartió en redes sociales, donde rápidamente se viralizó; tanto así que Metro informó a través de Twitter que están «haciendo la investigación para definir las acciones que correspondan».

La molestia de José Antonio Neme

Por lo mismo que durante la mañana de este jueves, María Fernanda y su hermana tuvieron un contacto con Mucho Gusto, donde la adolescente reveló que «Desde chica he sufrido los tratos de gorda, que anda a verte a no sé qué, pero es un tema que yo siempre he sido así, no es que yo quiera ser así».

Tras escuchar su emotivo relato, José Antonio Neme visiblemente molesto entregó su opinión sobre lo ocurrido. «Estamos en una selva. Uno quisiera, desearía, esperaría, exigiría que las cosas fueran diferentes. Está bien que los medios de comunicación junto a María Fernanda estemos visibilizando estas conductas miserables, la mayor de las veces posibles».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «estos cobardes de porquería se esconden en el corporativismo. Nadie te hace bullying cara a cara, porque no tienen los cojones».

«Hacerse parte de una historia de bullying, porque eso es lo que hace esta pobre mujer, lo único que hace es agrandar la lista de personas que han herido a María Fernanda» continuó José Antonio Neme.

Posteriormente, el periodista le dedicó unas palabras a la joven. «hay que entender que la agresión de un otro hacia uno, es un problema de esa persona (…) María Fernanda dice, ‘estoy acostumbrada’, ella va con un bullying que ha integrado».

Para cerrar, José Antonio Neme lanzó: «La única manera de sacarte eso, es que veas en los otros el problema, el problema está en esa mujer del Metro, ella es la que necesita ayuda, no tú. Tú verás si vas al doctor o no, si te sientes bien, el tema de tu ficha clínica es tu ficha clínica».