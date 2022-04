Cris MJ contó que se podría venir una colaboración con Karol G

Hace solo unas semanas Karol G dejó la grande en redes sociales, luego de compartir un corto video en el que que mostraba un adelanto de su colaboración con el chileno Cris MJ en un nuevo remix de su éxito ‘Una Noche en Medellín’.

En cosa de minutos, la publicación tuvo millones de reproducciones, donde la interprete de ‘Bichota’ bailó al ritmo de la única canción chilena en el top global de Spotify, y pidió un millón de comentarios para salir con la canción completa. Pero al poco tiempo todo se fue a la basura.

«Familia. Con respecto al lanzamiento del tema ‘Una Noche en Medellín’, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer, habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié» señaló Karol G en su momento a través de una story.

La ex bebecita afirmó que estaba contenta con el remix y todo el trabajo, pero no le agradaba la situación por lo que decidió no seguir en el proyecto. Además, detalló que les debe una a sus fanáticos e invitó a sus seguidores a escuchar la canción de Cris MJ.

No estaría todo perdido con Karol G

Eso si, la relación del interprete de ‘Dime Tú’ con Karol G no se cortó de raíz, ya que ellos de todas formas continuaron en buenos términos después del fallido remix.

Es por eso que, según reveló la cuenta de Instagram trap2daycl, Cris MJ se refirió a la posibilidad de un tema con la interprete de Don’t Be Shy. «A lo mejor no salga el remix, pero va salir una colaboración con ella. Así que mejor igual en todo caso, el Medellín (su canción) está bien así», reveló el joven cantante a través de una reciente transmisión en vivo.