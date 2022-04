Jean Philippe Cretton sorprende con mensaje a Pamela Díaz en Aquí se Baila

Por estos días Pamela Díaz está participando de la nueva temporada express de ‘Aquí se Baila’ y la noche de este viernes dejó la grande, pero no por su coreografía; sino que por el mensaje que le envió ni más ni menos que Jean Philippe Cretton.

Resulta que en medio de las especulaciones de un remember entre la parejita, el periodista le dedicó unas sentidas palabras por su participación en el programa de baile de Canal 13.

«Recibí esta invitación para poder saludar a Pame, y no me puedo negar a eso porque siempre que tenga la oportunidad le voy a desear lo mejor» comenzó señalando Jean Philippe Cretton en el video que le mostraron a Pamela.

Pero esto no es todo, ya que el animador de Chilevisión no perdió la oportunidad de bromear sobre la participación de Pamela Díaz en Aquí se Baila. «Me entero de que está bailando… Qué país más generoso» lanzó en tono de talla.

De todas formas, no dudó en aplaudirla por su nuevo desafío en televisión. «Aplicar todos los esfuerzos posibles para que las cosas salgan. No me cabe duda de que esta no va a ser la excepción, y vas a dar el máximo para que cada coreografía salga lo mejor posible. Te mando un besote y no te caigas, por favor, no te caigas».

La reacción de Pamela Díaz

Luego de que terminara el video, Pamela Díaz de inmediato tomó la palabra y agradeció el gesto de Cretton. «Qué rico regalo. Tenemos muy buena onda» afirmó la Fiera.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Sergio Lagos aprovechó de meter la cuchara y preguntó sobre la posible reconciliación entre ambos. «No voy a hablar del tema. Cuando me digas que hay premio, ahí te hablo» lanzó Pamela en buena onda.

Finalmente la Fiera aseguró que «Igual agradezco el saludo. Sé que a Jean-Phi le cuesta esto, así que le mando un beso a la distancia. Nos queremos mucho y siempre nos vamos a apoyar».