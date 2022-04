Pamela Díaz revela cuánto le paga de pensión Manuel Neira: «Es algo»

En el último tiempo Pamela Díaz no ha dudado en hablar sobre la pensión alimenticia que recibe por parte de sus ex parejas. Sorprendiendo al revelar que solo hace un tiempo decidió pedirla para sus retoños.

Frente a esto fue que durante una transmisión en vivo por Instagram con Julio César Rodríguez, Kike Acuña y Arturo Longton, es que salió nuevamente el tema, luego de que comenzaran a hablar sobre el polémico quinto retiro de las AFP.

Momento en el que Pamela Díaz salió a preguntar a los demás: «Y si el quinto retiro se pide, ¿a los ‘papitos corazones’ se les saca?»; a lo que JC respondió que «A todos».

Tras esto es que la Fiera mencionó que «Eso fue lo mejor, ahí pudieron ver que el 80% de las mujeres en Chile reciben pensión alimenticia, una de esas soy yo».

Comentario al que Rodríguez señaló: «por los retiros quedó al día más del 83% de las pensiones, había una deuda inmensa. Ahora quedaría para siempre, si hay una deuda de pensión de alimentos, siempre podrás ir a reclamar y le sacan de la AFP».

Pamela Díaz sobre su ex

A partir de esto, es que Pamela Díaz recordó una situación que le ocurrió en relación al retiro de su ex esposo Manuel Neira. «Y si lo sacó él… me pasó que yo no la pedí a tiempo y jodí. Seré hueona…» lanzó entre risas.

«En 13 años nunca le pedí pensión alimenticia a Manuel (Neira). Me iba bien y podía mantener a mis hijos, pero después de la salida de Chilevisión las cosas fueron distintas y la pedí» continuó relatando con total honestidad.

Finalmente, la ex panelista de Me Late dio a conocer cuánto es el monto que recibe por parte del ex futbolista por la pensión de sus retoños mayores: Mateo y Trinidad. «250 mil pesos por niño, pero bueno, algo es algo» cerró.