Tía Yoli sorprende con respuesta sobre el sexto retiro: «Me hago enemigos»

En el último tiempo Yolanda Sultana ha llamado la atención gracias a sus predicciones sobre la actualidad de nuestro país. La tarotista incluso se ha dedicado a enviarle directos mensajes al Presidente Gabriel Boric en relación a los retiros de las AFP.

Tanto así que hace un tiempo te contamos que en una transmisión de Facebook le entregó unas palabras sobre la negativa que ya había entregado el Gobierno en relación al nuevo proyecto de retiro de fondos.

«En mi mente y mis cartas vi una espada y una pared. ¿Por qué veo la pared y una espada? ¿Quién no lo deja actuar como Presidente a usted? Yo le voy a decir algo, señor Boric: el pueblo lo ama, no llegó un mesías, pero llegó un hombre para arreglar las leyes. Yo dije que usted, al recibirse, lo primero que tuvo que haber dicho era ‘el quinto retiro’. No le dé vuelta la espalda a su pueblo» lanzó la Tía Yoli.

Junto con esto afirmó que «hay otra persona que está al lado de él. Dejen que actúe como Presidente». Y agregó que «si no da el 10%, será cumplida una predicción de Yolanda Sultana».

Tía Yoli y el sexto retiro

Es en este contexto que luego de conocerse el rechazo de ambos proyectos por el quinto retiro, es que en una transmisión en vivo le consultaron sobre lo que ocurrirá con el sexto. «¿Se aprobará?» fue la pregunta.

«No me quiero meter más en esa cuestión, porque yo no puedo estar dando esperanzas falsas. Cuando lo den, voy a decir ‘aleluya’, porque me hago enemigos yo» comentó la Tía Yoli, marcando una notable diferencia a las otras ocasiones en las que ha dado su opinión.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que señaló que «yo ayudo con mis palabras y sé de la necesidad, sé que se rechazó el quinto retiro… y si un paletó no es mío, no puedo guardarlo en el clóset, lo debo entregar» y cerró comentando: «El quinto retiro se fue por el humo y realmente tuvimos una ilusión. Eso fue todo».