Se armó: Katherine Salosny responde con todo a cahuin de Raquel Argandoña

El miércoles te contamos que Raquel Argandoña destapó sin filtro una supuesta mala onda que existiría entre Katherine Salosny y Eva Gómez. Esto luego de que comentaran en Zona de Estrellas los dichos de la ex ‘Mucho Gusto’ sobre su relación con Álvaro Morales.

«Siempre pensé que su gran amor era Pablo Morales (…) por eso ella odia a la Eva Gómez» lanzó en aquel momento la Quintrala.

La enemistad entre ambas figuras de la TV tendría que ver con la larga relación que tuvo Katherine Salosny con el antes mencionado ex productor de CHV, quien habría terminado con ella para a los años casarse con la otrora animadora del Festival de Viña.

La respuesta de Katherine Salosny

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente en Me Late, también comentaron la situación e incluso desmintieron que Katherine Salosny no pueda ver ni en pintura a su colega. Así fue como lo relató Mariela Sotomayor, quien contactó a la también actriz para que se pudiera descargar frente a los dichos de Argandoña.

«Eso no es así, ¡Dios mío! No tengo ganas de desmentir a esta señora que siempre está hablando mal de mí. No sé por qué me tiene tanto odio» dijo el ex rostro de Mega de acuerdo a lo que comentó la panelista del espacio de TV+.

Siguiendo por esta línea, Salosny se refirió a lo contado por la Quintrala. «Con Pablo (Morales) nos separamos muchos años antes, de hecho él se casó con otra mujer después que se separó de mí (…) Se fue a Inglaterra incluso».

Cerrando los rumores de mala onda, Sotomayor comentó que Katherine Salosny le habría dicho que su relación con Pablo Morales fue mucho antes del casorio con Eva Gómez. Esta última actualmente se encuentra en España, sin pescar el cahuín ya que está preocupada del complejo momento de salud que vive su hermano.