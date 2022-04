Thati Lira se confiesa sobre su relación con Mauricio Isla: «Es una persona increíble»

Por estos días Thati Lira se está preparando con todo para debutar en la segunda temporada de Aquí se Baila; es en este contexto que la chiquilla conversó sobre varios temas, incluyendo su relación con Mauricio Isla, la que confirmaron a fin del año pasado.

«Nos respetamos, confiamos el uno en el otro, nos llevamos bien y estamos muy contentos. Yo siempre dejo que todo fluya, no me gusta forzar las cosas. No hay presión» comenzó señalando en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Siguiendo por esta línea, Thati Lira afirmó que no tiene problemas en mantener una relación a distancia con el futbolista, esto debido a que actualmente está en Brasil por sus obligaciones con el Flamengo. «Mi teoría es que cuando pasas mucho tiempo con una persona no respiras, no hablas de otra cosa. Necesitas extrañar. Eso da otro sabor a la relación».

Junto con esto, la chiquilla reveló que «no tenemos fechas exactas para vernos», pero que de todas formas ella viaja a Brasil apenas puede, mientras que él viene a Chile cuando no está con las obligaciones de su carrera. Es más la chiquilla volvió a su país por un mes junto a su retoño con Thiago Cunha.

La relación de Mauricio Isla con su hijo

En relación a cómo se llevan su retoño Pedro con Mauricio Isla, Thati Lira aseguró que «se llevan increíble, bailan juntos y Pedro es su fan. Eso me deja muy contenta». Además reveló que el pequeño también tiene una excelente relación con con Chantal Gayoso, la pareja de su papá.

Finalmente al ser consultada si está enamorada, confesó que «estoy muy feliz, no hay un tiempo determinado y las cosas van pasando. Mauricio es una persona increíble, he aprendido mucho de él. Estoy agradecida de conocer a Mauricio y no a Isla. Es un gusto pasar tiempo con él y ver cómo trata a las personas, el amor por sus hijas».