La reflexión de Mariela Montero por su embarazo: «Me siento poderosa»

Hace un tiempo Mariela Montero sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en mamita por primera vez. Desde ese día que ha estado radiante, compartiendo todos los registros de lo que ha sido la dulce espera y el avance de guatita.

Por lo mismo que recientemente la modelo che publicó una postal donde luce su avanzado embarazo, junto a una sentida reflexión, en la que habla sobre lo que ha sido para ella la experiencia de tener a su bebé en el vientre.

«Soy una mujer común con ideas simples y la complejidad de mi género. Ser mujer no es fácil pero es un milagro serlo, hoy mi cuerpo tiene la facultad de crear vida y me siento poderosa, protectora y más fuerte que nunca aunque esté camino no haya sido nada fácil para mí» comenzó escribiendo Mariela Montero.

Siguiendo por esta línea agregó: «Sin embrago Cuando avanzo por la vida voy sin miedo al futuro porque en realidad me entusiasma lo nuevo que está por venir. Aunque pueda sonar muy soñadora en realidad soy positiva con lo que desconozco por la simple idea de creer que Dios me trajo hasta aquí para ser feliz y disfrutar de la vida».

Finalmente Mariela Montero escribió: «Creer que eres merecedora de cosas grandiosas es la habilidad de crear un futuro óptimo y prometedor más allá de lo que tu presente te diga. Cada momento en tu vida es una experiencia, una circunstancia pero no tu destino final y eso es lo que hace a la Vida completamente seductora, prometedora y emocionante no te parece? amas vivir?».

Solo cariño para Mariela Montero

Al poco tiempo la chiquilla recibió más de dos mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, deseándole solo lo mejor en lo último que queda para recibir a su bebé.

«Que bella!!»; «Linda Mariela 🥰🥰🥰🥰 eres una mujer power!!!!»; «Estás hermosa ❤️❤️ y si se viene una etapa hermosa para ti, verás que ser madre saca lo mejor de ti»; «Estás aún más Bella»; «Preciosa pancita Mari» y «muy hermosa te ves» le escribieron.