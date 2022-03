Aseguran que Kathy Salosny «no pasa» a Eva Gómez

Desde su llegada a Zona de Estrellas, Raquel Argandoña no ha dejado títere con cabeza, contando todos los cahuines de farandulandia, por más escondidos que estén. Así fue como ocurrió ahora, tras revelar la desconocida mala onda entre Kathy Salosny y Eva Gómez.

Resulta que la Quintrala contó en el espacio de farándula que las animadoras tendrían una enemistad bastante fuerte, la cual comenzó hace bastantes años y que se debería por un problema amoroso que ambas protagonizaron.

El cahuin comenzó luego de que en el programa de Zona Latina comentaran los dichos de Kathy Salosny en referencia a su pololeo con Álvaro Morales. «Tuvimos una relación bien larga con Álvaro a quien quiero muchísimo» comentó en ese momento la comunicadora.

La mala onda de Kathy Salosny y Eva Gómez

Fue ahí que Raquel Argandoña se lanzó sin filtro y comentó que «siempre pensé que su gran amor era Pablo Morales», revelando el romance que tuvo la animadora con el ex ejecutivo de CHV; quien en el mundo de la farándula es conocido por su antiguo matrimonio con Eva Gómez.

Tras esto la ex panelista de Bienvenidos continuó y afirmó: «(Kathy y Pablo) vivieron juntos, por eso ella odia a la Eva Gómez. No la odia, no la traga que es más suave, no la pasa».

Posteriormente Manu González metió la cuchara sobre la revelación de Raquel Argandoña, entregando algunos detalles del conflicto que terminó con la buena onda entre Kathy Salosny y la española.

«Llegó un momento en que la relación de Pablo Morales con Kathy Salosny no avanzaba, ahí es cuando él decide marcharse y Kathy sufrió muchísimo. Y al poco tiempo apareció Eva Gómez» afirmó.

Es de esta forma que Raquel Argandoña sigue dejando la grande con sus revelaciones faranduleras; contando un episodio que no era conocido pero que involucra a dos importantes animadoras nacionales.