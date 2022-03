Lisandra Silva por charchazo de Will Smith: «Sentí tanta vergüenza ajena»

Sin duda que los Premios Oscar de este domingo estuvieron marcados por la mansa cachetada que Will Smith le mandó al comediante Chris Rock en plena ceremonia, luego de que este lanzara una broma sobre el look de su esposa; quien está rapada producto de la alopecia que sufre.

Por lo mismo que de inmediato surgieron todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo estadounidense, con muchos a favor y otros en contra del actuar del actor. Pero en Chilito tampoco se podían quedar abajo y Lisandra Silva sorprendió a sus seguidores con una particular reflexión.

De acuerdo a lo consignado por la Cuarta, la cubana subió una serie de historias en relación a lo ocurrido. «No pude evitar sentirme mal por la reacción de Will Smith anoche en los Oscars. Cuando me senté a ver los premios le dije a Raúl lo único que quiero ver es cuando le entreguen el Oscar a Will Smith, porque siempre lo he admirado como actor y como persona. Lo sigo en Instagram» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Lisandra Silva agregó: «Lo que hizo anoche me dejó desconcertada, comencé a sudar y a sentirme mal, después que le pegó y comenzó a gritarle a Chris ya nada fue igual en los Oscars. Cambió todo el mood en la sala. Y unos minutos después llegó su anhelado Oscar. El único que quizás gane en toda su vida».

La reflexión de Lisandra Silva

«Pero ya no lo disfruté, sentí hasta que no se lo merecía. Un acto tan violento, irrespetuoso y patético no merece ningún reconocimiento. Después llegó su speech, aún más patético. Hablaba de amor, de respeto y no se disculpó en ningún momento con Chris, se disculpó con la Academia pidiendo que ojalá lo vuelvan a invitar» agregó.

Y la cosa no se quedó ahí, pues mencionó que «Fue tan horrible su speech (discurso), sentí tanta vergüenza ajena. Esta mañana hago que me desperté con ansiedad por lo sucedido ayer. Quedé demasiado impactada por este acto violento, por un chiste infeliz de Chris Rock«.

Tras esto, Lisandra Silva sacó a colación el conflicto bélico que afecta a Europa del norte. «Vivimos en tiempos difíciles, estamos enfrentando una guerra que seguramente llegará a las puertas de una tercera guerra mundial, pedimos cada día más amor, más compasión, más empatía y vemos un acto de pura violencia, ego y agresividad en plenos Oscars».

«Fue tan horrible en una noche donde todos deberíamos estarla pasando bien y entreteniéndonos y riéndonos, que una persona se levante de su silla, se suba al podio, golpee y agreda verbalmente a otra persona, FUE HORRIBLE. Lo siento, quizás estoy sensible por el embarazo pero quedé muy afectada. Fue vergonzoso @WillSmith».

Comentarios en nuestro país

«También estoy impactada por todos los comentarios que aprueban el acontecimiento de Will, sobre todo los chilenos. Si bien un comentario infeliz puede venir señalado, no justifica ese acto retrógrado. Él pudo decir en su momento que no fue gracioso y poner a Chris en su lugar» indicó.

Para cerrar, Lisandra Silva comentó que «Sin embargo, vemos muchas personas diciendo sí, hubiese hecho lo mismo. Es por eso que estamos a punto de una tercera guerra mundial, que nos estamos matando. Peleamos por el respeto, por el amor, la comprensión, el dialogo. Somos todos unos agresivos hipócritas. No justifiquen la violencia. NOOOOOO. La violencia no es la respuesta. Espero enseñar diferente a mis hijos».