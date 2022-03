¿Por qué Will Smith le pegó charchazo a comediante en medio de los premios Oscar?

La noche de este domingo se llevó a cabo la edición 94 de los Premios Oscar, los cuales hasta cierto punto no habían tenido ninguna sorpresa entre los ganadores de las distintas categorías. Pero todo cambio, luego de que Will Smith protagonizara un particular momento.

Resulta que el comediante gringo Chris Rock se subió al escenario para presentar la categoría de mejor Documental, instante en el que comenzó a hacer bromas sobre algunas de las actrices presentes en la ceremonia; y una que no se salvó fue Jada Pinkett Smith, esposa del actor conocido por ‘El Príncipe del Rap’.

La cosa es que la también actriz lleva la cabeza rapada desde el año pasado, producto de la alopecia que sufre y para evitar recibir más preguntas y comentarios. Es en este contexto que el comediante le lanzó «G I Jane 2, no puedo esperar a verla» en relación a la película ‘Hasta el límite’, donde la protagonista luce un look parecido.

Pero al parecer las palabras de Chris Rock no le gustaron a Jada, quien se vio notoriamente molesta en cámara; así que Will Smith no aguantó las burlas hacía su esposa, por lo que no encontró nada mejor que levantarse en medio de la ceremonia y pegarle la mansa cachetada al comediante, quien quedó impactado por la situación.

Y esto no es todo, ya que desde la producción cortaron el audio y se fueron a comerciales; pero posteriormente se viralizó un registro justo después del charchazo, donde se puede ver gritar al actor en dos ocasiones: «Quita el nombre de mi esposa de tu maldita boca».

Las disculpas de Will Smith

Hay que mencionar que Will Smith estaba invitado, ya que era uno de los nominados a Mejor Actor por su rol en ‘King Richard’; premio que finalmente ganó, así que entre lágrimas se subió al escenario para agradecer su premio y disculparse con la Academia.

«Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams… El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar» lanzó.