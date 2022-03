Mamá de Tomás Bravo habla de famosa foto del pequeño: «Me causa demasiada tristeza»

La jornada del viernes recién pasado, desde el Juzgado de Garantía de Arauco, se aceptó la solicitud para aumentar el plazo de investigación en el caso de Tomás Bravo; el cual se conoció en febrero del 2021 y hasta la fecha no tiene detenidos ni respuestas claras.

Es en este contexto que Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño, compartió una emotiva reflexión de lo difícil que ha sido este primer año de investigación. «Tengo mucha pena, rabia y varias sensaciones al mismo tiempo. Hoy se cumple un año y un mes devastador sin ti, hijo mío, sin tus abrazos, sin tus te amo mami, o un ‘quiero tetita’ con tu risita traviesa».

«Ya no hay horas de juegos, mami solo se desvela pensando en ti, no porque no quería dormir aún y estabas entretenido viendo tus monitos. Ayer fui a la primera audiencia a la cuál me arme de valor para poder estar ahí hasta el final. No le deseo a nadie estar esta situación, es horrible estar ahí, pero me sirvió para darme cuenta de muchas cosas y que ya en un año hay que empezar hacer cambios radicales» agregó la mamá de Tomás Bravo.

«Nuevamente se volvió a pedir más tiempo. ¿Más tiempo? Por un momento pensé que en esta fecha ya iba a ver una respuesta, pero no fue así. A veces miro al cielo y me pregunto: ¿Cuánto más hay que esperar? Pero te juro que encontraremos la verdad y no hablo precisamente de la justicia chilena ni de nadie más, si no de quienes de corazón queremos encontrar la verdad, con la ayuda de Dios vamos a saber que pasó realmente contigo, mi bebé, porque aún estamos en lo mismo. Lo único que se es que ya no quiero más errores, no más engaños. Aunque cueste habrá verdad por ti mi amado ángel» continuó.

La foto de Tomás Bravo

Para acompañar el mensaje, la mamá de Tomás Bravo compartió unas postales del menor, siendo una de ellas la más viralizada luego de su desaparición. «Esta foto, para mí al verla me causa demasiada tristeza porque era día 18 de febrero y ya llevabas horas desaparecido. La subí a mi perfil porque fue la primera foto que encontré en mi galería donde salías tal cual estabas la última vez que te deje de ver».

«La había tomado una semana atrás. Esta foto fue una de las más viralizadas. Aparentemente se puede ver una mirada triste, hay personas que ven una imagen que solo refleja luz. Para mí solo es mi pequeño hijito el cual esta ya era la segunda foto que te había tomado, la primera es la siguiente, la cual quisiste posar coquetamente. Aquí ya no querías nada más» cerró.