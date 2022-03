¿Qué pide Daddy Yankee en el camarín de sus conciertos?

Hace poco más de una semana Daddy Yankee anunció en un video de Instagram que tras más de 30 años de carrera deja la música. Pero de todas formas se va a lo grande, ya que días atrás lanzó su disco final ‘Legendaddy’; el que viene acompañado de la gira mundial.

Y el ‘Tour Legendaddy, la Última Vuelta’ obviamente que tiene fecha confirmada para nuestro país el próximo 29 de septiembre, aunque aún no comienza la venta de entradas; situación que tiene vueltos locos a los fanáticos del Big Boss.

Así que mientras hacemos la espera para intentar conseguir un ticket del show final de Daddy Yankee, te aprovechamos de contar algunas curiosidades que pasan durante las giras del artista más importante del reggaetón.

Las exigencias del camarín de Daddy Yankee

Al parecer Daddy Yankee tiene algunas exigencias especiales para él y su equipo previo y después del show; siendo la más particular es que no puede haber una gota de alcohol en el camarín, ya que el artista no bebe. El medio Andino compartió una lista de los requerimientos que tiene.

Agua mineral

Bebida regular y light

hielo

bebidas isotónicas

jugo de naranja recién exprimido

Quesos variados

Cesta de fruta fresca de temporada

Cesta de carnes incluyendo jamón, pavo ahumado, roast beef

seis pizzas

café.

Pero esto no es todo, ya que en Argentina Daddy Yankee también hizo una particular lista de exigencias de cara a su concierto el 2019; entre las que se podían encontrar toallas e incluso plantas exóticas para decorar, según consigna Los40.