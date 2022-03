José Antonio Neme encara a Paz Bascuñán por caso Nicolás López

Todo comenzó cuando la actriz Paz Bascuñán tomó parte de un protagonismo sobre el juicio oral en contra del cineasta Nicolás López por casos de violación y abuso sexual; es de público conocimiento que la profesional del teatro tuvo bastante cercanía con el acusado al ser parte de diversas películas en las que ella era protagonista, por ejemplo, «Sin Filtro«.

En esta ocasión, la actriz cuestionó la investigación en contra de López desarrollada por el Ministerio Público en la que comentó que habían muchos «mitos».

Junto con esto, el periodista de investigación, Rodrigo Fluxá estuvo presente en las pantallas de Mucho Gusto y habló sobre su reportaje «Los Pecados de Nicolás López» y en él se planteó lo que el abogado del cineasta argumentó en el juicio señalando lo siguiente de Fluxá:

«Este caso surge porque El Mercurio realiza una investigación. Ellos se encontraban en una cruzada por encontrar al Harvey Weinstein chileno. Ese caso generó una conmoción mundial. El equipo que llevó a cabo esa investigación obtuvo el Pulitzer y este equipo chileno se autoimpuso encontrar a un equivalente en nuestro país, realizó una investigación acuciosa y en el marco de esa situación se produce el primer contacto del periodista con la denunciante original».

Los descargos de José Antonio Neme a Paz Bascuñán

Sobre esto el autor del reportaje comentó que «mentir en un juicio es muy delicado. La apertura de la defensa fue de tal tenor que vengo a explicar cómo empezó el reportaje».

«La primera dificultad de esto es que el círculo de Nicolás López incluye a gente con poder, como su socio Miguel Asensio y su señora, que es Paz Bascuñán«, complementó en su versión el periodista.

En suma, Rodrigo Fluxá habló sobre el protagonismo que tuvo la actriz diciendo que «tuvo un rol muy activo en tratar de detener la investigación de Abreu. Ella reunió en su casa al elenco de «Soltera otra vez» para tratar el tema de Abreu y cómo evitar que esto saliera. Había gente adentro que nos contó».

Ante esto, José Antonio Neme no pudo contener su reacción y partió indicando que «¿Por qué alguien…? No quiero opinar respecto de Paz Bascuñán, no la conozco, pero si en este equipo (de Mucho Gusto) hubiese alguna acusación de abuso sexual yo no prestaría mi casa para defender a nadie».

«Una actriz, donde hay un director comprometido, cada uno se defenderá si es inocente o no… pero de ahí a generar una reunión para pedir cómo hacemos que esto no salga, me parece éticamente súper reprochable. Es reprochable desde mi óptica», concluyó el animador de Mucho Gusto.