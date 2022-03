Karen Bejarano asegura que no lo pasó bien en The Covers

El jueves recién pasado Karen Bejarano se convirtió en la gran ganadora de la nueva temporada de ‘El Discípulo del Chef’; luego de que el público votara por ella como la mejor participante del espacio y se llevara los $15 millones que entregó el espacio.

Tras este exitoso paso, la cantante conversó con Página 7, donde se refirió a su participación en el programa The Covers, el miedo que tenía de volver a la televisión; además de confesar que al parecer no fue la mejor experiencia.

«Yo venía pasando de procesos súper heavy en materia personal, y tenía bastante miedo de ingresar a un programa de televisión, porque ya me había atrevido antes con The Covers y no lo había pasado bien» comenzó señalando Karen Bejarano.

Siguiendo por esta línea agregó que «Como que no me sentí preparada para asumir una responsabilidad como esa», continuó. También añadió que no lo pasó bien en el espacio musical. «No estaba lista emocionalmente para estar en un programa donde se me exigía tener que ensayar poquito, y después mostrarme en vivo».

«Tenía que sacar personajes, y sumado al estrés que era tener tres personas juzgándome por algo que yo sabía que no estaba bien hecho» comentó.

Finalmente Karen Bejarano le señaló al medio antes nombrado que no estaba preparada para participar en un programa de televisión en ese momento. «No lo pasé bien con mi desempeño. Yo no estaba preparada para volver a la televisión en un momento en que no lo pasaba bien interiormente».

Karen Bejarano contra el bullying

Hay que recordar que recientemente la ex chica Mekano salió a responder con todo a unos pesados comentarios sobre su triunfo en El Discípulo del Chef. «Jamás voy a dejar que digan que hablar de salud mental es dar lástima» comenzó señalando.

Junto con agregar: «Tenemos que normalizar hablar de estos temas, prestarle más atención a las señales, dejar de herir a aquellos que se atreven a hablar de sus dolores, porque hablar nos sana».

«Basta de minimizar los problemas de salud mental. Todos necesitamos que sea una prioridad, no solo la salud mental, sino que también la educación emocional como herramienta de vida y para la prevención» señaló Karen Bejarano en ese momento.