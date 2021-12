«La Mañana en la Corazón»: Los cabros palanquean a caballero que se equivocó de chat El pajarito mandó un audio al equipo de la Eve creyendo que hablaba con su hija, por lo que los chiquillos lo molestaron poquito.

«La Mañana en La Corazón» siempre recibe llamadas curiosas. Es por eso que los chiquillos siempre tienen que estar atentos ante cualquier llamada de broma o posible palanqueo.

Y hoy, recibieron un audio muy particular a través del WhatsApp. Un caballero afirmó: «Claro ahora como estás con tu mamá no me llamai’ ¿cierto?. Ya me vas a llamar no más, ya vai’ a ver. ¿Querís regalo pa la Pascua? Espérate no más». El extracto dejó a Evelyn y a Stark anonadados.

Empezaron a comentar que el caballero estaba hablando parecido al «Huasito Filomeno». La cosa es que los chiquillos decidieron llamar al número, para tratar de entender qué carajo estaba pasando.

Al contestar, el sujeto confunde inmediatamente a la Eve con «Panchi». La cosa es que los cabros de la «Mañana» no son tan pavos (como parecen). Fue ahí mismo que lo empezaron a agarrar pa’l palanqueo (tupido y parejo).

El caballero abrió todo: confesó que su hija era llorona, le dijo que le iba a llevar un regalo. Finalmente, los cabros se dieron cuenta que el caballero le estaba hablando a su hija, a quien no veía hace tiempo porque estaba viviendo con su madre.

La cosa es que los chicos confesaron todo. Pidiéndole perdón por la pequeña broma y aconsejándole que se fije en el número al que mande mensajes; ya que ahora medio Chile se enteró de los dramas familiares del tierno señor, que sólo quería hablar con su retoña.

No te pierdas las historias de «La Mañana en la Corazón»

Recuerda que si te perdiste la historia de «La Mañana en la Corazón» (o si quieres revivirla), no solo puedes escucharla aquí, sino que en la APP de radio Corazón.

Y si no tienes donde escuchar la radio, recuerda que siempre puedes escuchar la señal en vivo, desde donde puedes seguirnos a lo largo de todo Chile.