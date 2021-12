El Chacotero Sentimental: Uber sube al depa con pareja swinger El Rumpy recibió la llamada de un caballero que se hizo llamar "Sur", quien le contó su experiencia con un alocado par en "Curiyork".

Como siempre, las historias del «Chacotero Sentimental» siguen sorprendiendo a sus radioescuchas. Es en esto que el Rumpy recibió un llamado de alguien que se identificó como «Sur»; un hombre de 47 años.

«Yo no era del Sur, pero por cosas de la vida terminé acá (…) estoy cerca de ‘Curiyork’ (cerca de Curicó) y me puse a trabajar de Uber. La cosa es que hoy llevé a una parejita», aseguró el hombre.

«Yo me comporté bien; igual tengo lo mío, aunque esté pisando a media suela afuera. Era una mujer y un hombre; y empecé a pedirles indicaciones. Me empezaron a guiar y finalmente (cuando dio la noche) me preguntaron si no era de acá», aseguró Sur.

El hombre aseguró que lo invitaron a fumar un puchito. «Era ahora, todo altiro. La cosa es que yo ya sospechaba para donde iba la cosa. Subí a un departamento, y ahí finalmente me dijeron ‘somos una pareja swinger, nos gustan los tríos’. Estaba todo clarito entonces», aseguró el jetón.

El hombre siguió y aseguró que «estaba podado» porque siempre hay que estar preparados. «Uno cacha altiro cuando es gente decente; por eso nos fuimos a la batalla».

«La cosa es que les encanté. Pero lamentablemente no se ha repetido, porque el loco trabaja para afuera», concluyó el hombre, añorando su experiencia swinger.

