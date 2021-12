La Corazón Toca Doble: Auditor llama para que Kaminski lo desbloquee de WhatsApp Un caballero llamó al "Chanchiguagüi" para pedirle que le permitiera mandarle mensajes de nuevo, porque es un fanático de la Radio Corazón.

Los chicos de «La Corazón Toca Doble» reciben siempre llamadas de sus radioescuchas. Es por eso que Francisco Kaminski y Giancarlo Santagelo escuchan con atención a las peticiones de sus auditores.

Hace un tiempo, un caballero llamó para saludar a su señora. «Llamo para mandarle saludos a mi señora que trabaja por la calle Salesianos. Ella los escucha todo el día, todos los días», a lo que los chiquillos respondieron que eso hablaba muy bien de ella.

«Tengo sólo un reclamo «Chanchiguagüi», reparó el hombre. Los chiquillos se lo tomaron para la chacota y comenzaron a burlarse del caballero. Sin embargo, el siguió afirmando que «Kaminski me tiene bloqueado hace como 40 días o más».

A lo que el Chanchiguagüi respondió que era porque el radioescucha estaba «muy garabatero». A esto, el señor escribió que no había sido soez, sino que le había dicho: «desgraciado, por favor no me bloquees».

«Yo estaba escuchando en la mañana y muchos usaron todas las formas de desgraciado. Yo lo hice y me bloquean», a lo que Kaminski respondió que no trabajaba en la mañana. Finalmente el reclamón colgó, y la llamada terminó en nada.

Quizá el Chanchiguagüi ya desbloqueó al autodefinido «fan de la Corazón» de su celular.

