Gabriel Boric confesó que Montserrat Ballarín lo dejó en la «Friendzone» El candidato presidencial de Apruebo Dignidad lo confesó todo a Don Francisco, en su espacio de Canal 13 "Las Caras de la Moneda".

La noche de ayer el candidato presidencial del partido Apruebo Dignidad; Gabriel Boric, inauguró el comienzo de la nueva temporada de «Las caras de La Moneda».

El espacio de Canal 13 conducido por Don Francisco, invitará a ambos presidenciales antes de la segunda vuelta; la cual se realizará el próximo 19 de Diciembre.

Según reporta La Cuarta, Boric habló de todo en el espacio; sobre su historia familiar, infancia e incluso, sobre su vida amorosa. Fue en este último tema que el candidato de Apruebo Dignidad confesó que fue dejado en la famosa «Frienzone».

El candidato en la Friendzone

Y eso no es todo; la persona que habría rechazado sus intenciones amorosas es una conocida actriz chilena. «Esto debió ser por el 2000, 2001. Yo estaba en esos tiernos 14 o 15 años y estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque hoy en día es actriz y se llama Montserrat Ballarín del Valle».

El aspirante a La Moneda agregó: «me acuerdo que fui a su casa un día de lluvia. Como que me decidí a decirle todo después de haber pensado y sufrido porque yo era muy tímido».

«Llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y yo le digo ‘Montse, te tengo que confesar que [no recuerdo la palabra exacta] estoy perdidamente enamorado de ti», añadió.

Boric siguió, afirmando que ella le respondió con «su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice: ‘¡ay! Gabriel, que tierno’, y me dio un abrazo. Y eso es una sentencia de muerte para un joven enamorado».

Monserrat estaba viendo el programa

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una historia (momentos después de la confesión del candidato) respondiendo tiernamente al relato.

«Jajajajajaja. Pero candidato, la amistad JAMÁS será una sentencia de muerte. Y usted está muy bien», concluyó Ballarín.