Fanny Cuevas impactó con destapada fotito en topless

Hay que recordar que a fines de septiembre pasado, Fanny compartió una historia en Instagram, donde no solo confirmó el quiebre con su ex pareja, sino que además hizo una serie de acusaciones en su contra.

«Ayer mi ex se acostó con esta mina. Quiero dejar en claro que me manda mensajes todos los días» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Fanny Cuevas agregó: «(El tipo) me robó 2 millones de pesos y me maltrato física y psicológicamente. ¡Por favor déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, que no me estén molestando». Y finalmente lanzó que «¡Cómo la gente puede ser tan mala! ¡Tan malagradecido! Púdrete por siempre mantenido».

Pero todo cambió hace solo unas semanas, luego de que la chiquilla subiera unas románticas postales con el susodicho, tras lo que debió explicar que todo se había tratado de un malentendido y que su relación seguía de lo más bien.