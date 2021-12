Tras polémica: José Antonio Neme confiesa que le gusta Marcianeke El conductor del matinal de Mega aseguró que disfruta de los temas más populares del artista urbano, que recientemente estuvo en una pelea.

Marcianeke volvió a ser protagonista de los titulares. Luego de que el popular artista urbano, cuyo nombre es Matías Muñoz, fuera protagonista de una pelea en el centro de eventos del Rosa Agustina Conference Resort de Olmué. El video de la polémica se viralizó rápidamente en redes.

Tras la pelea, Marcianeke salió a entregar declaraciones sobre el conflicto. «Nosotros estábamos comiendo y nos fueron a webiar, por nada nos fueron a webiar, porque supuestamente nosotros estábamos metiendo ruido a las cuatro de la mañana, siendo que nosotros a las cuatro de la mañana ya estábamos durmiendo o a lo mejor ni siquiera estábamos en las piezas» comenzó señalando.

«Obviamente yo reaccioné mal porque nos retaron por esa wea, que no tenían que retarnos y después nos wearon de que la wea estaba hasta las 12, siendo que nosotros pagamos para estar hasta las 7 de la tarde; lo cual ellos no respetaron el horario que pagamos», agregó Marcianeke.

«Otra cosa más, luego no se empezaron a agredirnos a mi manager lo empezaron a zamarrear, a faltarnos el respeto y ahí fue cuando yo también me tiré a pegar». Marcianeke terminó concluyendo que «no es de pelear», pero que no iba a dejar que lo pasaran a llevar.

«Me gusta Marcianeke»

El tema llegó al matinal Mucho Gusto de Mega, donde José Antonio Neme y Diana Bolocco empezar a discutir sobre el tema.

Bolocco aseguró “sea como sea, nada justifica ese nivel de golpe. O sea, si el pagó o no pagó por estar ahí, no sé…”.

Fue entonces que fue interrumpida que por Neme, quien aseguró: «Según los datos de Spotify estas son las dos canciones que han sido exitazo de Marcianeke; ‘Dímelo Ma’ y ‘¿Por qué te enojái?’. A mí me gusta Marcianeke», según consignó La Cuarta.

Diana agregó que «cuando e es muy joven y famoso y hay mucho dinero, se provoca algo de descontrol. Pasa que los artistas, no solo en Chile, sino en el ámbito internacional. Ahí el rol del manager y la familia es fundamental».