«Infiel y Mantenido»: El fuerte desahogo de Fanny Cuevas en Instagram sobre su ex La chica reality aseguró a través de sus historias de Instagram que su antigua pareja le sacaba dinero, mientras la engañaba con otra tipa.

Se sabe que Fanny Cuevas es una chiquilla que no le teme a las confrontaciones. Algo que quedó más que claro luego de su participación en el reality Mundos Opuestos, donde fue protagonista de muchas polémicas y peleas.

Y recientemente este espíritu luchador volvió a salir a la superficie. Esto, luego de que desatara su ira en contra de su ex-pareja, denunciando a través de redes sociales una infidelidad de su parte, junto a otros jugosos detalles.

El ahora ex de Fanny es un hombre que solía aparecer en las redes sociales de la chica reality, que tienen más de 277 mil seguidores. En estas enseñaban su amor a todo el mundo, publicando incluso preciosas postales de su estadía en Brasil.

Y a diferencia de un cuento de hadas, esta historia de amor no tuvo un final feliz. Fanny confirmó el abrupto cierre de la relación y las razones del quiebre: el tipo no sólo la habría engañado con otra mujer, sino que también se metió en sus ahorros.

Una horrible traición

«Ayer mi ex se acostó con esta mina. Quiero dejar en claro que me manda mensajes todos los días», aseguró Cuevas. «(El tipo) me robó 2 millones de pesos y me maltrato física y psicológicamente. ¡Por favor déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, que no me estén molestando», agregó la ex-participante de Mundos Opuestos, según reportó La Cuarta.

«¡Cómo la gente puede ser tan mala! ¡Tan malagradecido! Púdrete por siempre mantenido», agregó furiosa cuevas, a través de sus historias de Instagram.

El dramático cierre de la relación no llega mucho después de que Fanny compartiera bellas fotos con quien es ahora su ex. En estas, Cuevas aseguraba «mi lugar favorito del mundo es a tu lado, Te amo», posando en el hombre de quien ahora es el «mantenido»