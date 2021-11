¿Más que amigos? Cuentan la firme de la relación de Gala Caldirola e Iván Cabrera Pese a que Gala Caldirola e Iván Cabrera han negado en varias oportunidades ser algo más, al parecer los pillaron juntitos en un cumpleaños.

Hace varios meses que comenzó a correr el rumor que vinculaba a Gala Caldirola e Iván Cabrera, esto luego de que los chiquillos se mostraran más que cercanos durante su participación en ‘El Discípulo del Chef’ e incluso comenzaran con notorios coqueteos.

Las especulaciones aumentaron aún más, a partir del viaje a Cancún que hicieron acompañados de Helénia Melán y Suro Solar, donde se les podía ver pasándolo de lo lindo en las playas caribeñas, lo que desató la locura de sus seguidores.

Pero tanto Gala como Iván fueron rápidos en desmentir cualquier tipo de romance, asegurando que son solo buenos amigos e incluso pidieron que dejaran los rumores ya que afectaban tanto a sus familias como a sus cercanos.

Y cuando la cosa ya parecía haber quedado atrás, apareció una nueva información que dejó la grande, ya que al parecer los tortolitos se estaban haciendo los lesos sobre la verdad de su relación.

Gala Caldirola e Iván Cabrera más que amigos

Resulta que en el programa de Instagram ‘Que te lo digo’, Hugo Valencia dio a conocer que Gala y el Potro son mucho más que amigos y aunque han tratado de esconder su relación, no les ha funcionado como esperaban.

«El día sábado a eso de las 21 horas se celebró el cumpleaños de Caldirola. Invitó a sus amigos más cercanos y estaba en compañía de quien ella ha dicho que es solamente su amigo» comenzó relatando el periodista de farándula.

Tras esto afirmó que «sin embargo, a vista y paciencia de todo el mundo, quedó más que claro que son muchos más que amigos» haciendo referencia a la supuesta relación de Gala e Iván.

Siguiendo por esta línea comentó que «me cuentan que ellos estaban en el vip y ahí, entre medio de todo el bailoteo, ellos se perdían. Se iban al fondo del vip para que no los cacharan y ahí es donde vivían un poco más libremente su romance».

En ese momento Sergio Rojas le preguntó a Hugo: «¿Pero se agarraban a besos? ¿Qué hacían?». Frente a lo que este contestó que Gala Caldirola e Iván Cabrera efectivamente se daban besos, pero que lo hacían «tratando de hacerla piola».

«Pero ese vip está abierto, por lo tanto todo el mundo fue testigo, o por lo menos los sapos que a mí me entregan la información, y me cuentan que los que estaban pendientes se dan cuenta de que esta era una pareja. Una pareja que estaba abrazada, no sé si el detalle de agarrando full, pero de que estaban juntos, estaban juntos» concluyó.