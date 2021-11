Karla Melo dejó la grande con fotitos a todo cachete A través de sus redes sociales Karla Melo la rompió con unas fotitos en bikini donde no deja nada a la imaginación, sacando aplausos.

Sin duda que Karla Melo es más que activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 800 mil me gusta, a los que sorprende con registros de todo tipo, especialmente relacionados con su nueva carrera musical que lanzó hace poquito.

Pero por estos días la actriz nacional anda disfrutando de unas merecidas vacaciones en Punta Cana, desde donde no ha dejado de compartir fotitos mostrando lo bien que lo está pasando en estos días de descanso.

Y aprovechando su viaje al Caribe, Karla Melo dejó sin palabras a sus seguidores, luego de subió unos infartantes bikinazos en los que dejó nada a la imaginación.

«Pa’ qué voy a escribir alguna hue… po. Chao» escribió para acompañar la postal en la que aparece luciéndose con un micro bikini.

Al poco tiempo de subir la fotito, Karla recibió casi 100 mil me gusta y cientos de comentarios, en los que no podían creer lo regia que se veía en la postal, además de piropos por el destape al que se atrevió en sus redes sociales.

«Perfección»; «De que castillo escapaste oe»; «Que lindos corazones»; «Hermosa»; «Shaoooo»; «Más rica que pan amasado recién salido del horno»; «Devuélvete»; «Es que yo te amooooo»; «muy ricaaaaa»; «Que hermosa galla» y «Pa’ que po demasíao linda» es parte de lo que le escribieron.

Pero esto no es todo, sino que al poco rato, Karla se lució nuevamente a través de sus historias, al publicar una nueva fotito en bikini en la que aparece recostada mientras luce toda su humanidad frente a la cámara.

La carrera musical de Karla Melo

Como te contamos hace algunas semanas, la chiquilla ahora decidió lanzar su carrera musical con ‘Voh no sabí querer’; el primer single con el que espera encantar al público con su sonido fresco y urbana.

Karla Melo incluso visitó la Número Uno de Chile para promocionar su canción, confesando que el mensaje que tiene. «Yo creo que todos y todas hemos tenido alguien que decimos ‘este no me supo querer’ y también a veces uno se obsesiona con una persona que uno encuentra que no la quiere bien, no le hace bien pero lo sigue y lo llama solo cuando tiene frío».