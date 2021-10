Sebastián Piñera: «Como presidente de Chile he tenido un solo objetivo, ser un buen presidente» Tras anunciarse la investigación en contra de Sebastián Piñera por el caso Dominga, el Presidente salió a dar una corta declaración.

La jornada de este viernes, desde el 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella contra el Presidente Sebastián Piñera; por presunta negociación incompatible; a raíz de la revelación de la venta de minera Dominga en los Pandora Papers.

Es en este contexto que hace minutos, el mandatario dio un corto punto de prensa a la salida de La Moneda, donde comenzó señalando que «como Presidente de Chile nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con minera Dominga y como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, el año 2009 (…) me desligué de la administración y gestión de las empresas que participaban».

«Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y mi total inocencia» comentó el presidente Piñera.

Junto con lo que indicó. «Como presidente de Chile he tenido un solo objetivo, ser un buen presidente al servicio de todas y todos los chilenos; un presidente al servicio de los que más lo necesitan».

«Los casi 8 años que he tenido el honor y la responsabilidad de ser Presidente de Chile he dedicado mis mejores esfuerzos sin escatimar ningún sacrificio; porque sin duda éstas y otras injustas acusaciones, son muy dolorosas, no sólo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este Gobierno» señaló Piñera.

Las declaraciones del Gobierno

Previo al punto de prensa donde el mandatario no aceptó ningún tipo de pregunta; desde el Gobierno enviaron un comunicado donde negaban cualquier tipo de participación del mandatario.

Desde Presidencia señalaron que «existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del Presidente Sebastián Piñera. Nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público».

Junto con esto agregaron: «Los antecedentes de la venta de la participación de Minera Activa Uno en Minera Dominga, en la cual miembros de la familia del Presidente -al igual que muchos otros inversionistas- tenían una participación indirecta y no controladora; están incluidos en la carpeta de investigación, mediante correos electrónicos y del documento denominado “Acuerdo”, tanto en forma digital como impresa».