¡Ya comenzó la previa de Santaferia en el Movistar Arena!: Sigue la transmisión desde nuestras plataformas disponibles

La previa del concierto de Santaferia en el Movistar Arena ya comenzó y puedes seguir toda la cobertura desde tu casa.

Lo anterior, a través de la señal de Radio Corazón 101.3 FM en Santiago, así como sus frecuencias asociadas en otras ciudades.

¡Ahora! Sita Evelyn, Julio Stark , Chavito y el Chamo ya están en el Movistar Arena para contarte todos los detalles de la previa de este aniversario número 19 de la banda de cumbia nacional.

¿Cómo seguir la cobertura del show de Santaferia?

Si no pudiste ir al show en vivo ¡no te preocupes! desde Radio Corazón te contaremos lo más importante de esta fiesta de la música.

Solo debes sintonizar la 101.3 FM, instalar la APP oficial de Radio Corazón , disponible para iOS y Android ¡que permite acceder a la programación de este evento! y estar atento a nuestro Instagram y Facebook, donde podrás ver el minuto a minuto.

¡Sopresas y artistas invitados!

El espectáculo principal comenzará a las 21:00 horas y será apto para todas las edades, ideal para disfrutar con la familia. Junto a Santaferia, se presentarán artistas invitados como Los Vásquez, Aldo «Macha» Asenjo, Roberto Márquez, Zúmbale Primo y Fuerza Maestra, prometiendo un show lleno de energía y varias sorpresas. ¡Así que no te lo pierdas! y sigue la cobertura de la cumbia casera de Santaferia por Radio Corazón.

