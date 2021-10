Karla Melo presentó su nueva canción en ‘La Mañana de la Corazón’ Los chiquillos de La Mañana de la Corazón recibieron la mansa visita de Karla Melo, quien estrenó su single 'Voh no sabí querer'.

Éjale gente que este viernes en ‘La Mañana de la Corazón’ tuvimos a la mansa invitada: ni más ni menos que a Karla Melo. La chiquilla llegó hasta los estudios de la Número Uno de Chile llegó para hablar del estreno de su primer single ‘Voh no sabí querer’.

Para comenzar nuestros locutores le preguntaron sobre su carrera en la actuación y cómo fue su salto a la música, el que comenzó de a poquito con ‘Vicho y las Gaviotas del Norte’ y que ahora se las mandó como solista.

Karla comentó que «con la experiencia que tuve con Vicho y las Gaviotas -que sonó mucho en la Corazón- fue que dije ‘quiero seguir cantando, necesito seguir cantando’ y ojalá en vivo porque eso fue lo que me llenó de la experiencia con la banda, hicimos una gira por Chile y yo dije ‘ya, esto tengo que seguir haciéndolo'».

Siguiendo por esta línea agregó que «con el estallido y el Covid nos frenamos, pero yo seguí igual sola, hay que hacerla igual, así que aquí estamos».

‘Voh no sabí querer’

Tras esto sita Evelyn le preguntó por el nombre de su primer single, ‘Voh no sabí querer’, frase que tiene gran importancia para Karla, pues era de su personaje en ‘El Reemplazante’ «Es que es una frase que ha marcado mi vida y que la gente no ha dejado de relacionarme con la frase, de hecho hace un tiempo yo vendí poleras con esta frase» señaló.

Por otro lado comentó la ayuda que tuvo de no otra que Denise Rosenthal con esta canción. «La Denise muy buena onda me ayudó con parte de la letra de la canción, ella tiene una voluntad de oro».

Sobre la colaboración con la popular cantante, Karla confesó que «nos conocemos hace muchos años, hicimos como una teleserie que nunca salió, la grabamos y nunca salió, pero nosotras nos conocimos» aunque de todas formas la subieron a internet y les pagaron por su trabajo.

Junto con esto agregó sobre Denise que estaba «Siempre muy dispuesta a aconsejarme porque yo soy muy preguntona, como que le decía ‘¿y esto cómo se hace?’ y ella una voluntad increíble. Fue a mi casa, ahí me ayudó, después ella cantó, inventó una letra y me la mandó».

La faceta de actriz que ayudó a Karla Melo

Por otro lado, Karla se refirió a cómo su lado de actriz le ayudó a visionar de la mejor forma el video. «Me pasa con todo, como que lo que invento yo lo veo como un videoclip, siempre, entonces las canciones ya están en mi mente audiovisualmente y busqué a la mejor de Chile Javiera Eyzaguirre, porque yo soy muy busquilla y me pongo a investigar y digo ‘ya quién está haciendo videos, quién es el mejor, la mejor’ y así fue este proceso que duró más de un año, pero ya nació, anoche y estoy muy feliz».

Y la cosa no se queda ahí, sino que hablaron de la inspiración en la cumbia antigua del tema y la colaboración de la Combo tortuga. «Si, mis amigos me ayudaron a hacer los arreglos musicales para que tuviera un sonido mucho más rico y cumbiero y que mejor que ellos pa’ hacer eso».

Además los chiquillos le preguntaron a Karla Melo por el mensaje de su video que salió bastante osado. «Yo creo que todos y todas hemos tenido alguien que decimos ‘este no me supo querer’ y también a veces uno se obsesiona con una persona que uno encuentra que no la quiere bien, no le hace bien pero lo sigue y lo llama solo cuando tiene frío».

¿Canto o actuación?

Obvio que en algún punto tenía que llegar nuestro Julito Stark con su pregunta al hueso, así que le consultó que si ya tiene su faceta como actriz más que marcada y ahora le está pegando al canto, acaso elegiría una.

«He mezclado las dos, cuando canté la canción, estaba actuando la canción y el video es completamente actuación también, así que yo creo que los talentos hay que ocuparlos todos, así que no elijo ninguno, me quedo con todo» lanzó.

No se olviden chiquillos que ya pueden escuchar ‘Voh no sabí querer’ en todas las plataformas de streaming, además de su radio Corazón.