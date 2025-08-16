¡Santaferia quiere ir a Viña del Mar! Lo dijeron en la previa de su aniversario en entrevista con Radio Corazón: ¿Te gustaría verlos en ese escenario?

¡Ahora! En unos minutos el emblemático grupo de cumbia nacional estará celebrando sus 19 años de trayectoria en el Movistar Arena.

En ese contexto, los integrantes de la banda estuvieron en la previa de Radio Corazón y conversaron acerca de los planes futuros. Incluso recrearon una posible llegada a Viña junto a los locutores.

¿Irían a Viña?

Por lo dicho, en la conversación, y tras la pregunta de «¿irían a viña?», los integrantes del grupo respondieron que sí, les gustaría participar en el Festival de Viña del Mar en el futuro.

¿Te gustaría ver a esta emblemática banda en el escenario más importante de Latinoamérica?

Sigue la transmisión del concierto de Santa Feria por nuestros canales oficiales

Recuerda seguir la transmisión del concierto a través de las plataformas de Radio Corazón. Donde te contaremos lo más importante de esta fiesta de la música.

Solo debes sintonizar la 101.3 FM, instalar la APP oficial de Radio Corazón , disponible para iOS y Android ¡que permite acceder a la programación de este evento! y estar atento a nuestro Instagram y Facebook, donde podrás ver el minuto a minuto.

También, recordamos que el show contará con grandes invitados como:

Los Vásquez

Aldo «Macha» Asenjo

Roberto Márquez

Zúmbale Primo

Fuerza Maestra

El evento comienza a las 21:00 horas y reunirá los mejores éxitos de la reconocida agrupación nacional. Santaferia trae la cumbia casera en vivo y en directo en un espectáculo de primer nivel. Será un show imperdible para los fanáticos y amantes de la música tropical.

