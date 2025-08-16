¡Así comenzó el show de Santaferia en el Movistar Arena!: Revisa el arranque de «El Huracán»

«Finalmente se viene el Huracán». Así comenzó el show que celebra los 19 años de trayectoria de Santaferia en el Movistar Arena.

La banda nacional de cumbia ya abrió los fuegos de esta gran noche de fiesta, música, baile y mucho más.

Recuerda que puedes escuchar en directo la transmisión del concierto de Santaferia a través de nuestras plataformas digitales.

Si no pudiste ir al show en vivo ¡no te preocupes! desde Radio Corazón te contaremos lo más importante de esta fiesta de la música.

Solo debes sintonizar la 101.3 FM, instalar la APP oficial de Radio Corazón , disponible para iOS y Android ¡que permite acceder a la programación de este evento! y estar atento a nuestro Instagram y Facebook, donde podrás ver el minuto a minuto.

También recordamos que este evento que recién comienza, ¡tiene para rato! ya que una lista de grandes invitados esperan para acompañar el show de esta emblemática agrupación nacional de la cumbia casera.

