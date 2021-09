Iván Cabrera rompe el silencio tras rumores de pololeo con Gala Caldirola Frente a la serie de rumores que vinculaban a Iván Cabrera con Gala Caldirola, finalmente el Potro decidió contar la firme de su relación.

Ya van varias semanas desde que comenzó a correr un fuerte rumor que aseguraba que Iván Cabrera y Gala Caldirola eran más que amigos tras su paso por ‘El Discípulo del Chef’; especulaciones que solo aumentaron luego de que los vieran juntos en varios locales e incluso partieran de vacaciones a Cancún con un grupo de amigos.

Es en este contexto que la propia española se aburrió de todos los cahuines y no dudó en ocupar sus redes sociales para desmentir cualquier tipo de relación con el ex chico ‘Yingo’ y afirmar que se encuentra solterita.

«NO estoy en una relación con nadie, así que os aclaramos todas las dudas y espero que respeten mi vida de la misma forma que yo respeto la de cada ser humano. SOY UNA MUJER LIBRE, soltera y sin malas intenciones» es parte de lo que escribió Gala en su momento para terminar con todas las especulaciones.

Iván Cabrera se confesó sobre Gala

Luego de esta publicación y terminando su viaje a México, es que Iván Cabrera hizo una publicación en su cuenta de Instagram para repasar lo que fueron sus días de vacaciones y dedicándoles bellas palabras a todos los que fueron con él.

En el caso de Gala escribió: «Una gran mujer! Con un tremendo corazón y siempre era el alma de la fiesta! Motivada! Y gran amiga de todos! Y es ahí donde me quiero detener y explayar un poco más…» pasando a referirse a los rumores de pololeo.

«Luego de tantos rumores y suposiciones, y siendo esta la única ocasión en que me referiré al tema: es que justamente conocí a una gran amiga, una tremenda partner siempre con buena onda y buena actitud» señaló el Potro Cabrera.

«Basta de relacionarme con ella donde nunca hubo, no hay y no habrá nada más que una linda amistad». Junto con agregar que: «He permitido que mucha gente opine; nunca he respondido nada y con esto dejo en claro también que el tema solo saca risas de cómo tanta prensa ha tratado de involucrarnos».

Para finalizar Iván Cabrera le dedicó unas palabras a los «amigos de Instagram y a toda la prensa», agradeciendo «por tanta cobertura, pero cómo ya lo saben, aquí viajamos cinco amigos que se quieren mucho, ¡y ya está!».