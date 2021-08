Karla Constant rompió el silencio tras salida de José Miguel Viñuela de Mega Luego del anuncio de la salida de Viñuela de Mega tras 19 años, Karla Constant habló de la decisión y del contexto en el que se da.

Ya ha pasado casi una semana desde que José Miguel Viñuela dio a conocer a través de un extenso mensaje en sus redes sociales que tras 19 años como rostro de Mega dejaba el canal.

«Me voy con pena.. mucha pena.. Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años.. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas..» es parte de lo que escribió el animador a forma de despedida.

Posteriormente desde Mega se dio a conocer que decidieron no renovar el contrato de Viñuela que terminaba este 31 de julio, debido a que de cara a los próximos meses no tenían ningún proyecto que involucrara al rostro.

Los dichos de Karla Constant

Es en este contexto que, Karla Constant conversó para revista Velvet con Fran García-Huidobro donde se refirió a la salida de su ex compañero, con quien compartió la animación de ‘Mucho Gusto’ durante varios meses.

«Lo quiero mucho, fue mi compañero de trabajo durante mucho tiempo, y lo mismo que dije de ‘Lucho’ (Jara) yo lo diría de él, o sea, José Miguel Viñuela es un gran animador, tiene muchos talentos, él mismo lo dijo y por algo pidió disculpas, pero yo siento que en este minuto su camino lo está llevando hacia otro lado» señaló.

Siguiendo por esta línea, Karla Constant afirmó que «solo Dios sabe si el día de mañana él va a volver. Es que esta vida es misteriosa, y no porque yo sea mística, es que la vida es misteriosa».

«De repente tú has planificado un montón de cosas, te viste en otro lugar haciendo otro tipo de cosas, y tal vez vuelves, lo que te quiero decir es que todos los que no están, no solamente los del matinal de Mega, que para mí no han dejado de ser los profesionales tremendos que considero que son».

«A veces uno tiene traspiés, a veces uno comete errores, pero por eso uno tiene que aprender a reestructurarse, volver a pararse, tal vez la tele ya no va a ser más tu camino y tu camino es otro» cerró Karla Constant.