Se dio vuelta: Leo Méndez Jr se vacunó contra el Coronavirus tras asegurar que no lo haría Hace un tiempo Leo Méndez Jr afirmó que no tenía intención de vacunarse, pero ahora sorprendió al mostrar que ya tenía la primera dosis.

Ya te habíamos contado que Leo Méndez Jr no tuvo filtro al momento de señalar que no estaba ni ahí con vacunarse contra el Covid-19, esto a pesar de que ya se había contagiado. Es más el chiquillo compartió una historia en Instagram donde explicó por qué no quiere inocularse.

«No es por miedo. Me he aclarado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito» señaló el influencer luego de comentar que varios de sus seguidores le habían preguntado si acaso pensaba inocularse.

Siguiendo por esta línea, Leo afirmó que «¿Pienso si es necesario para la mayoría? Por supuesto. Mientras la mayoría que lo haga, nosotros los que no queremos podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre».

Pero al parecer el chiquillo se dio vuelta en su pensamiento, ya que finalmente este lunes compartió una historia en su cuenta de Instagram donde contó que ya se había puesto la primera dosis de la vacuna, solo que por un particular motivo.

Leo Méndez Jr contó por qué se vacunó

«He dicho siempre y pensado en jamás vacunarme contra el covid. Hoy tuve mi primera dosis ya que en varios países están solo permitiendo entrar a los turistas que están vacunados» comenzó escribiendo Leo Méndez Jr en la publicación.

Junto con esto, el joven agregó: «Tengo miedo, me la hicieron. Chupaya me dijeron. Moderna, primera dosis. Quiero viajar y conocer cada rincón del mundo, para eso tuve que hacerlo. Sacrificios son sacrificios».

Aunque en un tono más humorístico, Leo afirmó que «Eso sí, que me reniego a subir una foto», en referencia a que gran parte de las personas les gusta compartir postales mostrando cada vez que se vacunan.

DJ Méndez en contra de la vacuna

Por otro lado hay que señalar que su padre es mucho más extremo que él en el momento de hablar sobre la vacuna, pues afirmó que «No le tengo fe a ninguna vacuna, por lo menos tengo los cojones para decirlo (…) Me he hecho PCR y he estado encerrado todo el rato. No sé lo que me van a inyectar».