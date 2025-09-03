Niño de 2 años en riesgo vital tras ser baleado por su propio padre: Esto se sabe del caso que impactó a Temuco

La noche de este martes se registró un grave hecho en la ciudad de Temuco. El padre de un niño de apenas dos años le disparó dentro de su casa en la población Pedro de Valdivia.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre efectuó un disparo y se dio a la fuga. La bala impactó directamente en la cabeza del pequeño, provocándole una herida de extrema gravedad.

Esto se sabe del niño de 2 años que fue baleado por su padre

Ante la emergencia, Carabineros trasladó rápidamente al menor al Hospital Regional de Temuco, donde fue ingresado a la unidad de urgencias. Los médicos confirmaron que el niño permanece en estado crítico y con riesgo vital, mientras se realizan todos los esfuerzos por estabilizarlo.

Tras el disparo, el padre intentó escapar del lugar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, Carabineros desplegó un operativo especial para dar con su paradero. Incluso se utilizó un helicóptero institucional, lo que permitió interceptar y detener al sujeto, según consignó Chilevisión.

Carabineros llevó al hombre hasta una comisaria, donde lo mantuvieron bajo custodia. La justicia recibirá al hombre durante las próximas horas para que enfrente un control de detención. La Fiscalía informó que se espera formalizarlo por el delito de parricidio frustrado.

También puedes leer en Radio Corazón: Pareja del espectáculo nacional retoma su relación a pesar de supuesta infidelidad y críticas en su contra: «Cuando hay amor y cariño…»