Radio Corazón se sacó manso concurso y te lleva a Festikids Mes del Niño 2025 en Gran Arena Monticello: No te pierdas el evento familiar del año

El mes del niño se vive con todo en Radio Corazón, y queremos que disfrutes junto a tu familia de la nueva edición de Festikids 2025, el festival más esperado del año.

El próximo domingo 31 de agosto, el Gran Arena Monticello se llenará de música, juegos y diversión con los shows en vivo de Mi Perro Chocolo, Los Ratoncitos Dulces Sueños y Mi Duende Mágico, además de circo, marionetas gigantes, bandas en vivo y muchas sorpresas más.

Y porque en La Número Uno de Chile nos encanta hacer feliz a los más pequeños de la casa, nos sacamos el manso concurso. Te invitamos a participar por entradas para vivir esta gran experiencia familiar.

¿Cómo concursar para asistir a Festikids 2025?

Si quieres ganar entradas para el gran evento, solo debes llenar el formulario que se encuentra en esta nota y ya estarás participando por tickets para el domingo 31.

¡Y listo! De esta manera ya estarás participando por tus tickets para disfrutar de Festikids 2025.

No te puedes perder esta gran oportunidad de vivir un panorama inolvidable junto a los regalones del hogar. ¡Participa ahora!

Estos serán los números en vivo que se presentarán en Festikids 2025

Mi Perro Chocolo se ha convertido en un verdadero fenómeno en YouTube y cada vez que se presenta en Chile, llena todos sus shows. En esta edición de Festikids Mes del Niño 2025, llegará con su espectáculo «Somos Piratas», una puesta en escena renovada que incluye vestuarios nuevos, corpóreos renovados y un imponente barco pirata inflable de 4 metros.

Quien también se suma es Mi Duende Mágico, que llega con toda su alegria. Un ratón llegó a la Tierra en su cohete, aunque el destino lo llevó directo al Polo Norte, donde cumplió su sueño de conocer a los Duendes Mágicos. En Festikids Mes del Niño, podrás encontrarte con él y los personajes de Mi Duende Mágico, sacarte fotos y compartir momentos únicos a su lado.

Para cerrar, la franquicia Ratoncitos Dulces sueños presentan un spinoff que traslada a sus más de 60 personajes al universo musical, dando vida a un show donde las canciones son el centro.

