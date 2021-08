«Esta es una maric…» Cathy Barriga perdió el control en contacto con ‘Bienvenidos’ En medio de un contacto telefónico con el matinal, Cathy Barriga se enfureció, luego de que Sergio Lagos le pidiera moderar sus palabras.

Cathy Barriga no para de estar en la polémica, ya que luego de las acusaciones en su contra por la nueva administración de Maipú, no ha dudado en salir a responder sin filtro, es más este lunes perdió los estribos mientras tenía un contacto telefónico con ‘Bienvenidos’.

Todo comenzó a raíz del despacho del matinal con un grupo de trabajadores de la municipalidad que fueron despedidos, quienes reclamaban que las desvinculaciones fueron «injustificadas», a pesar de que el alcalde Tomás Vodanovic afirmó que tenían un millonario déficit.

Fue en ese momento que Barriga decidió comunicarse telefónicamente con el espacio de Canal 13. «Aquí estoy una vez más, la verdad es que es impresentable, yo ahora estoy hablando porque se trata de personas que tuve el gusto de conocer trabajando» comenzó señalando.

«Acá se instaló mediáticamente, que es la estrategia que tiene el alcalde y sus equipos, que el municipio no tiene recursos. Habla de un déficit para justificar un despido masivo» afirmó la ex alcaldesa de Maipú.

Siguiendo por esta línea, Barriga aseguró que «acá están despidiendo a personas antes de terminar su contrato en el mes de diciembre y además de eso, son personas que trabajan en programas sociales de vital importancia para la comunidad».

Frente al despido de los trabajadores, indicó que «cuando yo enfrenté y asumí el primer año de gestión, se hizo no un despido, sino que se hizo una no renovación de contrato de 500 personas que habían sido contratadas por 6 meses para la campaña del alcalde Vittori, más funcionarios fantasmas y otras irregularidades».

La discusión de Cathy Barriga con Sergio Lagos

Pero el momento más tenso de la conversación llegó luego de que Cathy Barriga señalara que se encuentra «asqueada» con la supuesta persecución en su contra. Tras esto Sergio Lagos le señala que «es un horario para menores, si fuese las 12 de la noche sería distinto».

«El daño que ustedes están haciendo es mayor, ustedes no se dan cuenta. ¿Cómo me dices que es un horario de niños? ¿De qué estás hablando? Ya paren, de verdad» le respondió indignada la ex edil.

Mientras que el animador le señaló a Barriga que «Cathy, básicamente no armemos un conflicto de una situación muy puntual. Te pedimos prudencia a propósito de algunos dichos que señalaban adjetivos muy duros y que para este horario pensamos no son necesarios».

Finalmente y luego de que Lagos le explicara los motivos por el cuidado con sus dichos, la ex alcaldesa explotó y le dijo «qué educado, Sergio, por favor. Qué educado, qué educado. Sabes que yo estoy cansada y las palabras se dicen por su nombre. Esta es una mariconada y llego hasta acá con la conversación».