Tragedia en Recoleta: Conductor de auto que provocó muerte de escolar arrojó positivo a cocaína

Un trágico accidente ocurrido en la comuna de Recoleta terminó con la muerte de un niño de 12 años y arios heridos, entre ellos siete menores que viajaban en un furgón escolar.

El incidente se produjo en la jornada del lunes 20 de octubre, cuando dos individuos, identificados como Claudio Enrique Gaete Quiroz e Iván Esteban Gómez Obreque chocaron el vehículo escolar mientras huían tras cometer un robo por el sector.

Conductor de vehículo que causó muerte de niño de 12 años arrojó positivo a cocaína

Tras la detención de los imputados, se confirmó que Gaete Quiroz dio positivo en los exámenes toxicológicos por consumo de cocaína. Además, ambos detenidos cuentan con un extenso prontuario policial, según consignó ADN.

Entre ellos, acumulan más de 20 detenciones, entre las que se encuentran los delitos de robo con violencia, porte de arma blanca, receptación, entre otros.

Por otro lado, José Luis del Real, un adulto mayor de 75 años, fue detenido tras seguir a los delincuentes utilizando elementos similares a los de Carabineros. El sujeto portaba piochas y una corbata institucional y se identificó como funcionario policial, sin pertenecer a la institución. La autoridad detuvo al hombre por usurpación de funciones; sin embargo, quedó en libertad tras prestar una declaración.

El Ministerio de Seguridad Pública ha calificado el hecho como homicidio, y ha anunciado acciones legales en contra de los responsables. La comunidad educativa del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, al que asistía el niño fallecido, suspendió las clases y organizó jornadas de reflexión en su memoria.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública. Lo que ha generado llamados a reforzar la seguridad y a sancionar con mayor severidad a quienes cometen delitos que afectan a la comunidad escolar.

