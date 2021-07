«Me acompañan en el alma»: La emotiva dedicatoria de Tonka Tomicic a sus perritos En sus redes sociales, Tonka Tomicic celebró este Día del Perro de forma especial, ya que hace poco partió la última de sus mascotas.

Como ya te contamos, este miércoles 21 de julio se celebra el Día del Perro, por lo que muchos han aprovechado de festejar a sus queridas mascotas a través de redes sociales. Tal es el caso de Tonka Tomicic, quien en este año lo hizo de una especial manera.

Resulta que para la animadora es una fecha bastante agridulce, ya que hace poco tiempo partió Gaviota, la última perrita que seguía en su compañía y a quien había adoptado en 2008, mientras estaba a cargo de la animación del Festival de Viña.

Así que Tonka decidió compartir una serie de postales de sus perritos en Instagram, donde relata cómo fue estar con estas tres mascotas en su hogar y el cambio que hicieron en su vida mientras la acompañaron.

«Todos los días son su día. Ya no están conmigo aquí, pero me acompañan en el alma. Gigio el más viejito, lo encontramos en los estacionamientos de un centro comercial. Benedicta mi negrita, la encontré afuera de un café, la vi y me enamoré, no sabía cómo bautizarla y un amigo me dijo acaba de salir humo blanco del Vaticano, así se ganó su nombre» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Tonka agregó: «Por último, mi Gaviota que acaba de partir, ella llegó cuando me tocó animar el festival de viña del mar el 2008, en el ensayo general apareció jugando con una botella en la madrugada con mucho frío en la Quinta Vergara, no lo dudamos sería hermana de Bene».

Para finalizar la animadora de Canal 13 hizo un llamado a todos sus seguidores a adoptar, ya que «cambias la vida de un ser y te cambia para siempre recibir tanto amor».

Las reacciones de los seguidores de Tonka

Al poco tiempo de compartir la publicación, Tonka recibió más de 41 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores quienes la felicitaron por su decisión de adoptar perritos.

«Que lindo Tonka, recordar a esos seres amados»; «Hermoooosos y que bellos recuerdos dejan en el almita»; «Se respira amor al nombrar a cada uno de tus perrit@s!!!»; «gracias por promover siempre la adopción»; «Eres fabulosa tonkita tienes un corazón de oro» y «Linda eso es tener un gran corazón!!!» le escribieron.